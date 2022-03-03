رابط الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ وشروط الاستحقاق للحصول علي الدعم

رابط الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للعام الجاري 1443هـ – 2022م وموعد نزول راتب الضمان الاجتماعي، وتعد خدمة الضمان الاجتماعي المطور هي واحدة من الخدمات العظيمة المقدمة من الحكومة السعودية إلى بعض الفئات من الأشخاص الذين لهم ظروف معينة وذلك وفقًا لشروط وأحكام معينة كشفت عنها الوزارة وسنقوم بتوضيحها لكم بشكل تفصيلي فيما يلي.

رابط الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

يمكنكم الاستعلام عن نتائج استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور عبر الخطوات التالية:-

قم بتسجيل دخولك على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي الإلكتروني على رابط https://hrsd.gov.sa/ .

. قم بالنقر على أيقونة “استعلام” ومنها قم باختيار الخيار “خدمات الموقع”.

اكتب رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل دخولك إلى الصفحة الخاصة بالبيانات التي تريدي الاستعلام عنها محتوية على رصيدك الخاص وقيمة الضمان الاجتماعي الخاصة بك.

كيفية التقديم على راتب الضمان الاجتماعي المطور

من خلال الدخول على رابط موقع منصة الدعم الإلكترونية .

بعد ذلك قم بالدخول على الصفحة الخاصة بالملف الموحد ومنها.

قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك بشكل صحيح وتأكد من صحتها مرة أخرى.

انقر على الموافقة على شروط وأحكام المنصة والحصول على راتب الضمان ثم انقر على أيقونة “التسجيل”.

يمكنك متابعة الطلب عبر منصة الدعم الإلكترونية.

شروط استحقاق المواطن للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور