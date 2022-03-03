شروط برنامج حافز الجديد 1443 وشروط التسجيل في حافز للنساء؛ قامت المملكة السعودية بإنشاء برنامج حافز لمساعدة الشباب العاطلين عن العمل في الحصول على فرص عمل مناسبة كما أنه يقدم لكل مستفيد 2000 ريال شهرياً لمدة عام لذلك لابد على المتقدمين من الانتباه للشروط والعمل على تحقيقها حتى يتمكنوا من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم الذي يقدمه ومن خلال التالي نقدم لكم شروط حافز الجديد وكذلك شروط حافز للنساء وذلك عبر موقع ثقفني.

شروط حافز الجديد 1443

تم وضع مجموعة من الشروط الجديدة لبرنامج حافز من قبل صندوق التنمية الاجتماعية لابد من الانتباه إليها من قبل المتقدمين حتى يتمكنوا من التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم الذي يقدمه وتتمثل هذه الشروط في :

لابد من تقديم ما يثبت أنه قادر على العمل

ألا يكون المتقدم يحصل على معاش تقاعدي .

يجب ألا يكون لديه أي سجل تجاري.

كما يجب ألا يكون طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم .

لابد أن يكون المتقدم قد مر على تقاعده من العمل ثلاثة أشهر وذلك في حالة إن كان المتقدم يعمل سابقاً في أياً من القطاعين.

يشترط ألا يكون المتقدم يعمل في أي قطاع سواء عام أو خاص.

يجب على المتقدم الالتزام بالمدة المحددة للتدريب في البرنامج.

أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون أقام في المملكة آخر فترة مدة تزيد عن عشرة أشهر.

شروط برنَامج حَافز للنساء

يمكن للنساء التقديم في حافز ولكن لابد من الالتزام بالشروط التي تتمثل في التالي :

لابد أن تكون سعودية الجنسية.

يجب أن تكون قادرة على العمل.

يشترط ألا تكون لديها أي سجل تجاري.

يجب أن تكون خريجة حاصلة على مؤهل عالي.

يجب أن يكون سنها لا يقل عن 20 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً.

لابد أن تكون مقيمة في المملكة إقامة دائمة في آخر سنة قبل التقديم.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال شروط التقديم في حافز الجديد 1443، كما وضحنا لكم شروط حافز للنساء والتي لا تتشابه كثيراً مع شروط التقديم في حافز للرجال.