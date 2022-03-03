نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل التأجيري إمكان الراجحي وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل التأجيري إمكان الراجحي هو واحد من أفضل أنواع المنتجات التمويلية المقدمة من خلال شركة إمكان الراجحي وقد أقبل عليه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية رغبة في شراء سيارة مميزة، ويسأل العديد من المواطنين عن منتج إمكان الراجحي التأجيري ما هي المتطلبات والشروط الأساسية؟ وما هي آلية استخدام حاسبة تمويل الراجحي أيضًا لذا سنتعرف على طريقة طلب تمويل إمكان الراجحي وبالأخص الحصول على التمويل التأجيري إمكان الراجحي أيضًا.

التمويل التأجيري إمكان الراجحي

تستطيع الحصول على سيارة مميزة بأنواع كثيرة بعد القبول في التمويل التأجيري إمكان الراجحي بسهولة متناهية وذلك لأن الشركة قامت بتقديم تسهيلات كثيرة ومميزات أكثر، ومن بين تلك المميزات ما يلي:

يمكن استخراج قيمة التمويل التأجيري بمبلغ مليون ريال سعودي.

التمويل يعتبر من أهم أنواع التمويل المناسبة للأحكام الإسلامية كما أن الشركة أكدت على أن التمويل متوفر للسعودي والوافد أيضًا.

إمكانية سداد التمويل لفترة طويلة قد تكون خمس أعوام كاملة.

يمكن الحصول على التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب، والموافقة الفورية أيضًا في حال تقديم المتطلبات الأساسية المطلوبة.

طريقة التقديم على تمويل تأجيري إمكان الراجحي

وهناك ثلاث طرق يمكن الاعتماد عليها من أجل الحصول على التمويل التأجيري من بينها ما يلي:

زيارة منصة شركة إمكان الراجحي.

الدخول إلى التمويل التأجيري، ثم الاطلاع على الشروط والمتطلبات والمميزات أيضًا.

التقديم وكتابة كافة التفاصيل المطلوبة كالاسم والسن ورقم الهاتف المحمول وجهة العمل، بالإضافة إلى إدخال قيمة الرواتب الشهرية، بالإضافة إلى مواصفات السيارة.

ويتم النقر على خيار التقديم، ومن ثم الانتظار قليلًا لحين التواصل معك من خلال الفريق المختص بالشركة.

رقم شركة إمكان الراجحي

ويمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل، من خلال التواصل عبر الهاتف على رقم 920011038 وسوف يتم الرد عليك أيضًا من خلال أحد فريق المبيعات التابع للشركة أو الوكلاء المعتمدين أيضًا يمكن التواصل معهم.

وهناك العديد من خدمات ما بعد البيع تقدمها لك إمكان الراجحي من بينها إمكانية سداد التمويل مبكرًا، أو عمل تفويض للقيادة سواء أكان نوع هذا التفويض داخليًا أو أيضًا خارجيًا.