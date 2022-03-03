نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يتم إيداع تمويل إمكان الراجحي وحاسبة التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يتم إيداع تمويل إمكان الراجحي وكذلك من جرب قرض إمكان الراجحي؟ فهذه الأسئلة هي الأكثر شيوعًا بين المواطنين في المملكة العربية السعودية بعد أن انتشرت العديد من الشركات التي تقدم حلول التمويل وهذه الشركة على وجه الخصوص تقوم بتقديم أنواع مختلفة من منتج إمكان الراجحي للتمويل وعلى سبيل المثال تقدم التمويل الإضافي بالإضافة إلى التمويل التأجيري إمكان الراجحي وغيره من الأنواع وقد قامت بتقديم حاسبة تمويل إمكان أيضًا لكي يتم معرفة قيمة التمويل بناءً على الرواتب وفترة السداد.

متى يتم إيداع تمويل إمكان الراجحي

حلول التمويل انتشرت في الآونة الأخيرة بعد غلاء الأسعار وحاجة المواطنين في الدول إلى تمويل يساعد في شراء أهم الاحتياجات الأساسية وبإجراءات ميسرة ومن بين الشركات التي قامت بتقديم التمويل هي شركة إمكان الراجحي، فأما ما يخص متى يتم إيداع تمويل إمكان الراجحي فقد وفرت الشركة الجواب عبر موقعها الرسمي.

لافتة أنه في حال صحة المعلومات التي يتم تقديمها إلى الشركة عند تسجيل طلب فيمكن الإيداع في غضون يوم عمل واحد فقط أي 24 ساعة يتم حسابها بداية من توقيع العقود من خلال الإنترنت.

حاسبة إمكان الراجحي

يمكن معرفة قيمة التمويل المخصصة للعميل لدى شركة إمكان وفق ما يتم إدخاله من بيانات رسمية عبر حاسبة تمويل إمكان الراجحي والتي يتم استخدامها من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط شركة إمكان للتمويل الراجحي.

ثم الدخول إلى الحاسبة واختيار نوع التمويل.

أدخل قيمة التمويل التي تريد الحصول عليها مع الحرص على إدخال القيمة بالريال السعودي في الخانة المخصصة لذلك.

ثم يليها كتابة قيمة الراتب وفترة السداد.

النقر على خيار مبلغ التمويل لكي يتم ظهور القيمة المُحددة للمواطنين من خلال الشركة.

رقم شركة إمكان للتمويل الراجحي الموحد

ويمكن التواصل مع الشركة عبر أرقام خدمة العملاء والمبيعات المقدمة من خلالها، وذلك عبر الاتصال على رقم خدمة المبيعات ورقمها 920011038 ويعمل من الثامنة في الصباح وحتى الخامسة في المساء.

كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء الشركة على رقم 8001240251 وتبدأ ساعات العمل من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر صباحًا.