حجز موعد رخصة قيادة للنساء 1443 الرياض بالخطوات عبر بوابة أبشر

حجز موعد رخصة قيادة للنساء 1443 الرياض ، منذ السماح للمرأة السعودية بالقيادة داخل أراضي المملكة، وأصبح الجميع يسأل عن الضوابط والشروط التي يجب توافرها، وأيضًا ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها حتى تستطيع المرأة القيادة داخل الأراضي السعودية، ومن أكثر الأمور بحثُا منذ هذا الوقت هو كيفية حجز موعد رخصة قيادة للنساء الرياض، حيث تعتبر أول مدرسة لتعليم قيادة النساء في المملكة العربية السعودية، والتي يجب على المرأة القيام بالتسجيل فيها الكترونيًا، لذا أردنا اليوم أن نساعدكم في القيام بهذا الأمر بكل سهولة.

حجز موعد رخصة قيادة للنساء 1443

حتى يتم السماح للمرأة بالقيادة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، يجب أن تجتاز اختبارات القيادة بمدرسة الرياض، لذا يجب في البداية حجز موعد الذي يتم بإتباع هذه الخطوات الآتية:-

زيارة الموقع الرسمي لمدرسة الرياض لتعليم القيادة للنساء.

ثم الضغط على (سجل معنا).

سيتم تغيير الصفحة لملء كل الحقول الفارغة الخاصة لاستكمال خطوات التقديم.

إدخال كل البيانات المطلوبة لحجز موعد رخصة قيادة للنساء الرياض.

سيتوجب الإجابة على سؤال (هل لديك رخصة قيادة سيارة سابقة أم لا).

ثم إدخال الاسم تفصيليًا، وتحديد الجنس، الجنسية، رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، رقم الهاتف، تحديد اللغة.

ومن ثم اختيار نوع الرخصة المطلوب الحصول عليها، مع تحديد موعد التدريب المفضلة.

ثم اختيار لغة الاختبار الخاص بالقيادة، ولغة التدريب.

سيتوجب إدخال رمز التحقق المرئي ثم الضغط على تسجيل.

بعدها سيتم حجز الموعد وإبلاغ المرأة به.

خطوات حجز موعد رخصة قيادة للنساء الرياض عبر منصة أبشر

تعتبر منصة أبشر من أهم المنصات الالكترونية التي تساعد في انهاء كل المهام التي يحتاج لها المواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية، ولقد أتاحت الحكومة إمكانية حجز موعد رخصة قيادة للنساء الرياض عبر بوابة أبشر بإتباع هذه الخطوات الآتية:-