الطقس والمناخ السعودية موعد شهر رمضان يقع بين أقصر وأطول شهور السنة وموعد عيد الفطر 1443

موعد شهر رمضان 2022 بالمملكة العربية السعودية طبقًا لما أعلنه اليوم الدكتور/ خالد صالح الزعاق الباحث والخبير بالطقس والمناخ أن شهر شعبان 1443هـ الذي بدأ اليوم الخميس 3 مارس 2022 توقع أن يكون 29 يوم فقط وأن أول أيام شهر رمضان المبارك 1443 سيوافق يوم السبت 2 أبريل 2022 كذلك سيكون موعد أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الإثنين 1 شوال 1443هـ الموافق 2 من شهر مايو 2022م.

موعد شهر رمضان 2022

كما أوضح الدكتور/ خالد صالح الزعاق أن شهر رمضان 1443 سيقع هذا العام بين أقصر وأطول شهور السنة إحساسًا حيث يشعر البشر بأن شهر شعبان أقصر شهور السنة من حيث مرور الوقت أما شهر شوال يشعر فيه البشر بمرور الوقت ببطء، لذا يسمي العامة شهر شعبان بالقصير وشهر شوال بالطويل، ووفق لما توقعه د/ خالد الزعاق أن شهر رمضان 2022 سيتم ثلاثون يومًا هذا العام أي ينتهي مع غروب شمس يوم الإثنين 1 من شهر مايو 2022، وسيفصل فيها رؤية هلال شهر رمضان 2022 من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية بمشيئة الله.

بالصور امساكية شهر رمضان 2022-1443 في السعودية

كما ذكرنا سابقًا وفق توقعات الدكتور/ خالد صاح الزعاق الباحث والخبير بالطقس والمناخ بالمملكة العربية السعودية أن صيام أول أيام رمضان المبارك للعام 2022 سيكون يوم السبت 2 أبريل 2022 وصلاة الفجر لأول أيام شهر رمضان سيحين موعدها بتمام الساعة 4.15 مع العلم بأن أوقات الصلاة تختلف من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى بنفس البلد.

الموارد البشرية تعلن ساعات عمل رمضان 1443 بالقطاعين العام والخاص

في الختام فإن وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية هي المسؤولة عن إعلان ساعات العمل في رمضان وتنظيمه طبقًا لقانون العمل السعودي ووفق لآخر التحديثات وذلك لكافة المؤسسات التابعة لكلا القطاعين العام والخاص بالمملكة والجدير بالذكر أن شهر رمضان يستدعي وقت كاف من التفرغ لأداء العبادات والطاعات من الصوم والصلاة، مما يجعل القيام بالعمل أمر يحتاج إلى جهد مضاعف من العامل لأداء ما يكلف به على أكمل وجه، لذا راعت وزارة المواد البشرية إصدار قرار منظم بخصوص ذلك الأمر كالتالي: