حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور وشروط التسجيل 1443؛ يُعد الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج التي أطلقتها المملكة في الفترة الماضية لذلك يبحث عنه العديد من المواطنين للتسجيل به والاستفادة من الدعم الذي يقدمه ولكن لابد من الانتباه إلى الشروط جيداً والعمل على تحقيقها حيث أن فقدان شرط من الشروط يؤدي إلى توقف الدعم حيث أنه يتم إيقاف صرف الدعم في بعض الحالات منها عدم استيفاء جميع الشروط، لذلك نوضح لكم الحالات التي يتم فيها إيقَاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وكذلك شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور

قد يتم إيقَاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المُطور في بعض الحالات منها :

في حالة وجود أي خطأ في بيانات المستفيد الشخصية أو بيانات الأسرة من معاش الضمان المطور.

إذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته مثل زيادة عدد أفراد الأسرة أو تغير محل الإقامة وغيرها.

في حالة عدم استيفاء المستفيد لجميع الشروط.

عند إقامة المستفيد لمدة تزيد عن تسعين يوماً خارج المملكة السعودية.

عند حدوث تعارض في البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات المثبتة في الأوراق الرسمية الموجودة في الجهات الحكومية.

إذا التحق المستفيد بأي وظيفة.

عند قيام المستفيد بالتنازل عن معاش الضمان الاجتماعي.

في حالة وفاة المستفيد.

إذا تم إثبات حصول المستفيد على دعم أخر من جهات أخرى.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المُطور

يوجد مجموعة من الشروط لابد من توافرها في المتقدمين للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور هي :

يشترط أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة السعودية.

ألا يكون المتقدم مسجوناً.

كما يشترط ألا يكون مقيم بأي دار إيواء.

ألا يكون لديه أي أصول ذات قيمة عالية.

لابد أن يعمل على تحقيق طلبات وزارة الموارد البشرية الخاصة بالتعليم والصحة لأولاده.

في حالة وجود أكثر من أسرة للعائل تعتبر كل أسرة مستقل تحصل على عائد مستقل.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال حالات إيقَاف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وكذلك شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.