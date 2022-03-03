بمناسبة شهر رمضان… أحدث عروض بنده وهايبر بنده في السعودية حتى الثلاثاء 8 مارس 2022

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، فإن أحدث عروض بنده وهايبربنده في السعودية انطلقت اليوم الأربعاء 2 مارس الجاري الموافق 29 رجب 1443هـ، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 مارس الموافق 5 شعبان، وهي على جميع الاحتياجات الأسرة في المملكة العربية السعودية، إذ يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها بشراء الكثير من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، استعدادًا للشهر المبارك الذي بقي عليه نحو شهر.

أحدث عروض بنده وهايبربنده في السعودية بمناسبة شهر رمضان 1443

وننشر أحدث عروض بنده وهايبربنده في السعودية بمناسبة شهر رمضان 1443هـ، ليستفيد منها المواطنون والمقيمون في المملكة، وهي كالتالي:

ثلاث حبات طحين فاخر وبر الأولى، بوزن 1 كيلو جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلا من 11085 ريال سعودي.

أربع حبات مكرونة برفيتو، بسعر 13.95 ريال سعودي، بدلا من 23.80 ريال سعودي.

حبتان زبدة طبيعية غير مملحة المراعي، بسعر 18.95 ريال سعودي، بدلا من 27.90 ريال سعودي.

عبلتان كريم كراميل مع طبقة كاراميل رياض فود، بسعر 35.95 ريال سعودي، بدلا من 71.90 ريال سعودي.

كيس أرز الوليمة، بوزن 10 كجم، بسعر 54.95 ريال سعودي، بدلا من 82.95 ريال سعودي.

حبة زيت ذرة عافية، 9 لترات، بسعر 82.95 ريال سعودي، بدلا من 119.95 ريال سعودي.

كرتونة دجاج فقيه، بسعر 129.95 ريال سعودي، بدلا من 173.50 ريال سعودي.

وللإطلاع على المجلة كاملة يُمكن الذهاب إلى موقع بنده السعودية.

محطات تاريخية لبنده في السعودية

ومرت شركة بنده في السعودية، على محطات تاريخية صنعت اسمها في السوق السعودي، وجعلتها ضمن أبرز وأهم السلاسل المتخصصة في بيع التجزئة بالمملكة، وهي كالتالي:

افتتاح أول فرع لبنده في السعودية بالرياض عام 1978.

خلال 4 سنوات من العمل تمكنت من تطوير نفسها والانضمام إلى مجموعة سافورا.

أصبحت بنده بهذه الشراكة من أبرز وأكبر الشركات في صناعة التجزئة بالمملكة العربية السعودية.

أطلقت الشركة خطة التوسع الإقليمي في مجال الأعمال عام 2008.

كيفية التواصل مع خدمة عملاء بنده السعودية

ويُمكن التواصل مع خدمة عملاء بنده وهايبربنده في المملكة العربية السعودية، من خلال الرقم الموحد 966122394000 من أي مكان في المملكة، للاستفسار عن العروض أو تقديم شكاوى، كما يمكن التواصل من خلال صندوق البريد: 33333 جدة 21448، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]