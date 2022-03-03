تمويل الأهلي بالسلع المحلية مع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل، حيث لإن البنك الأهلي التجاري يعتبر من أكثر البنوك التي تقوم بتقديم تمويل شخصي للسلع المحلية حيث يتمكن هذا العميل من الحصول على السلع المملوكة للبنك ثم يقوم ببيعها بأسعار مختلفة ويقوم بسدادها على أقساط ميسرة على سبيل المثال، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة كافة التفاصيل التي تتعلق بتمويل الأهلي بالسلع المحلية وأهم المزايا والمستندات المطلوبة.

مميزات تمويل الأهلي بالسلع المحلية

يوجد العديد من المميزات الهامة الموجودة في البنك الأهلي التجاري لتمويل السلع المحلية وهي كالاتي:

إمكانية الحصول على موافقة سريعة لكي تتمكن من الحصول على التمويل الشخصي مع إمكانية الحصول على برنامج التمويل الإضافي.

يمكنك الحصول على وثيقة التأمين فى حالة الإعاقة أو الوفاة لا قدر الله بالإضافة إلى أن هذا التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

يمكن أن يتم تأجيل سداد القسط الخاص بهذا التمويل أثناء شهر رمضان بالإضافة إلى الاستفادة من البرامج المحددة للسداد أثناء فترة التمويل التي تصل إلى خمس سنوات.

يمكن للعميل الذي يريد الحصول على التمويل أن يحصل عليه في نفس اليوم.

تيسير تمويل الأهلي بالسلع المحلية

يتم العمل على تطبيق كافة الشروط والأحكام الخاصة بالبنك التي تم إصدارها من مؤسسة النقد العربي السعودي.

رقم البنك الأهلي للتمويل الشخصي هو 800 24-105 ويتم احتساب معدل النسبة السنوية في ثلاث عوامل أساسية تشمل مبلغ التمويل ومدة التمويل ومعدل النسبة.

ينبغي أن يكون عمر هذا العميل لا يقل عن 22 عاما ولا يزيد عن 60 عام.

وذلك بالنسبة للأشخاص المقيمين داخل المملكة السعودية.

أما بالنسبة للمواطنين السعوديين عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يزداد عند 60 عاما عند انتهاء فترة التمويل.

كما ينبغي ألا تقل فترة العمل سواء للمقيمين أو المواطنين داخل البلاد في القطاع الخاص عام 12 شهر.

ويتم دفع رسوم السداد في تكلفة الثلاثة أشهر ولا يتم استرجاعها.

المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي