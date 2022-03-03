موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022 وحالات توقف صرف المعاش

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي من أهم ما يجري البحث عنه من قبل العديد من المواطنين حيث أن الدولة تنظم مجموعة من الخدمات، والتي تتم بالكامل بشكل إلكتروني ومن الممكن الاستعلام عن الموعد الخاص بالصرف للرواتب من قبل التضامن من خلال القيام ببعض الخطوات الاستعلام الإلكترونية البسيطة، والتي من خلالها يكون من السهل معرفة الميعاد الخاص بالصرف للمرتب لأي موظف بأي مصلحة أو هيئة حكومية، وفيما يلي من تلك الفقرات حيث أنه قد تم الإعلان من قبل الوارد البشرية عن الميعاد للصرف لتلك الرواتب.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

موعد الصرف لراتب الضمان الاجتماعي، يتساءل عنه عدد من المواطنين بالمملكة، حيث تعد القيمة المالية التي يتم صرفها من قبل التضامن الاجتماعي من ببن أهم السبل الداعمة لمختلف لأشخاص ممن يعانون ضيق الحال وعدم القدرة على التلبية لمتطلبات العيش الكريم لذا فقد تم التخصيص لرواتب لمن تنطبق عليهم الشروط للضمان الاجتماعي، والمبالغ المالية بالكامل سيتم الصرف لها بتاريخ الثالث من مارس من العام ألفين واثنين وعشرين، وهذا بالنسبة للاستحقاق الخاص بالشهر المقبل شعبان.

الصرف للراتب المخصص من الضمان لشهر رمضان

فيما يتعلق بالراتب والاستحقاق المالي الخاص بالشهر الفضيل رمضان فسيكون خلال الشهر الميلادي لمقبل الثالث من أبريل من العام ألفين اثنين وعشرين.

صرف استحقاق شوال:

سيتم الصرف لمختلف الرواتب المستحقة لشهر شوال بالثاني من مايو من العام ألفين اثنين وعشرين، وراتب ذي القعدة بالحادي والثلاثين من مايو المقبل، أما راتب شهر ذي الحجة سيكون ثلاثين يونيو من العام الجاري.

أهم الخطوات الاستعلامية فيما يخص الراتب

قد تم التخصيص لخطوات إلكترونية ومن الممكن من خلالها القيام بالاستعلام عن المواعيد للرواتب أو أي بيانات قد يكون المستفيد من الراتب بحاجة لمعرفتها من خلال الإجراء لما يلي: