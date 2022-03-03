آلية تسجيل مخالفة ربط حزام الأمان للراكب في السعودية 2022

يعمل رجال المرور في المملكة العربية السعودية على ضبط المخالفات المرورية في الطرق والحد من انتشارها، فيما أوضحت إدارة المرور آلية تسجيل مخالفة ربط حزام الأمان للراكب لينتبه أصحاب المركبات من الالتزام بارتداء هذا الحزام الذي يأتي ضمن أهم اللوائح التنفيذية في دول العالم، للحد من الإصابات والوفيات على الطرق، إذ يحمي الراكب في حالة الاصدام أو التعرض للحوادث المختلفة.

آلية تسجيل مخالفة ربط حزام الأمان للراكب في السعودية

وأوضحت الإدارة العامة للمرور آلية تسجيل مخالفة ربط حزام الأمان للراكب في السعودية، وذلك في ردها على سؤال أحد المستفسرين، إذ أكدت أنه وَفقًا لنظام المرور يجب إلزام الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السّير على الطُّرق، حتى تُحرر أي مخالفات بحقّهم، إذ تتراوح قيمة هذه المخالفة بين 150 إلى 300 ريال سعودي.

التحقق من وجود مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان إلكترونيا

ويُمكن لصاحب المركبة في السعودية، التحقق من وجود مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان إلكترونيا من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. اختيار أيقونة أبشر أفراد. كتابة اسم المستخدم وكلمة السر في الأماكن المخصصة. الضغط على تسجيل الدخول. اختيار أيقونة طلباتي. الضغط على علامة المرور. اختيار طلب مخالفة. والضغط على إدخال البيانات المطلوبة. إدخال رقم الهوية للسعودي أو الإقامة للوافد ورقم المركبة وغيرها من البيانات المطلوبة. الضغط على إرسال الطلب. إرسال الطلب إلى إدارة المرور. ظهور المخالفات المرورية المسجلة.

معرفة أسعار المخالفات المرورية في السعودية عبر أبشر

ويُمكن معرفة أسعار المخالفات المرورية في السعودية أونلاين من خلال عبر الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية واتباع عددٍ من الخطوات، بدلا من الذهاب إلى أحد مقرات الإدارة العامة للمرور في المملكة، وذلك على النحو التالي: