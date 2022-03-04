نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمطلقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم شرح جديد وافي عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443. والذي أعلنت عنه الوزارة قبل عدة أشهر وبدأ التسجيل الإلكتروني فيه منذ نهاية شهر نوفمبر 2021 . ليستمر حتى نهاية شهر مايو 2022 ، مع الكثير من الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة . والتغييرات التي طرأت على قيمة معاش الضمان المطور ونظامه حتى يستفيد به المواطن السعودي الأشد حاجة. وذلك ضمن نظام رؤية المملكة 2030.حيث تم وضع العديد من الضوابط الجديدة للتأكد من أن المواطن السعودي الأكثر احتياجا هو من يحصل على المعاش الشهري الخاص بالضمان الاجتماعي. وأيضا تعمل الآن على توفير فرص عمل للمؤهلين من الأفراد المستفيدين من الضمان لزيادة الإنتاج.

شروط الضمان المطور الجديد للمطلقات

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حالات استحقاق المطلقات لمعاش الضمان المطور الجديد. وقد أكدت الوزارة أنه لا يلزم للمطلقة أن تخرج من بيت أهلها حتى تحصل على المعاش. ولكن يؤخذ بعدد أفراد أسرتها من الأبناء فقط. فمعاش الضمان المطور الجديد يشمل الآن المطلقة التي لديها أبناء وتقيم بمنزل أسرتها. وبذلك يتم اعتبار أبنائها أسرة مستقلة عن أسرتها التي تسكن معها، ومعه يتم حساب الاستحقاق من المعاش التقاعدي إلا بما نسبته 50%.

حيث تتقاضى المطلقة 2000 ريال سعودي من معاش الضمان الاجتماعي المطور. إذا كان لديها خمس أبناء ولا تملك دخل مكتسب وتعيش بمنزل أسرتها. ويسري ذلك أيضا على المطلقة التي لديها ثلاث أبناء وليس لديها دخل أو صكوك عقارية، وتسكن بمنزل أسرتها. فهي مشمولة أيضا براتب معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

طريقة احتساب معاش الضمان المطور الجديد 1443

يتم تحديد المعاش للمستفيد وأسرته عن طريق جمع الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة. ومن ثم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري ، وإضافة ذلك إلى مجموعة الدخل غير المكتسب من دعوم حكومية باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة.وبعد ذلك يتم مقارنة الدخل المحتسب بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقا للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.