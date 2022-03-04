نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف غير المؤهل من دعم الضمان الاجتماعي المطور 2022 طبقًا لوزارة الموارد البشرية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم الضمان الاجتماعي المطور 2022 وموقف غير المؤهلين لاستحقاق الدعم تم إيضاحه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني تويتر ردًا على سؤال أحد المستفيدين كان مفاده كالتالي” قدم المواطن على الضمان الاجتماعي وراتبه 3820 ريال سعودي وهو متزوج ومستأجر وغير مستفيد من حساب المواطن ووصلت له رسالة غير مؤهل فماذا يفعل”، وردت العناية بالعملاء على استفساره ” بضرورة إعادة التسجيل في النظام الجديد”.

دعم الضمان الاجتماعي المطور 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية أكدت أنه في حال اختلاف بيانات المستفيد أو معايير الاستحقاق بين النظامين القديم والمطور لم يتم الانتقال، والجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور تم تدشينه كونه يحمل العديد من المزايا نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا منهجية دقيقة تعمل على التأكد من وصول أموال الزكاة والمال العام لمستحقيه.

كذلك مرونة عالية تعمل على استيعاب احتياجات المستحقين للدعم.

أيضًا متابعة مستمره تعمل على تحقيق أهداف نظام الضمان المطور.

العديد من المميزات تحقق النفع العام للفرد والمجتمع بالمملكة.

أسباب وفق معاش الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 2022م

في الختام فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ تتمثل في التالي:

أولًا إذا تخلف أحد شروط استحقاق صرف المعاش للمستفيد.

كذلك في حال إذا تم التحقق من الأوراق والمستندات المقدمة من المستفيد المستقل أو الأسرة وثبت أنها غير صحيحة.

أيضًا في حال إذا ثبت أن المستحق غير ملتزم بخطة تأهيل استحقاق صرف المعاش.

كما يتوقف صرف المعاش في حال وفاة صاحب الاستحقاق.

كذلك يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في حال تنازل المستحق عن المعاش بإرادته.

أيضًا في حال تأخر المستحق مستفيد المعاش من تحديث بياناته في خلال مدة زمنيه أقصاها 30 يوم من تاريخ علمه بضرورة تحديث بياناته الشخصية من قبل الوزارة.

في حال كان المستحق يقيم في إحدى دور الرعاية بالمملكة أو الإيواء أو المراكز العلاجية.

الموارد البشرية تسجيل معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

وللراغبين بالتسجيل في نظام الضمان الجديد 1443 بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022

كذلك عن الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتي يجب توافرها في المستفيدين مستحقي الدعم نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا يجب على المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون المستفيد من الدعم مقيم إقامة كاملة على أراضي المملكة العربية السعودية. كذلك يستحق الدعم كل من أصبح في سن الشيخوخة. كما ينطبق شروط الاستحقاق على المطلقة والأرملة وزوجة المفقود وزوجة الغائب وزوجة مدمن المواد المخدرة. أيضًا يستحق معاش الضمان الاجتماعي المرأة المطلقة وتعول أبناء، كذلك الأرملة وتعول أيتام. كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة. كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان. في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 2022

في نفس السياق السابق ذكره فإن رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور والتسجيل الإلكتروني في الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية 1443هـ، واحتساب المعاش المستحق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو كالتالي: