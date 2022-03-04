معايير الضمان الاجتماعي هو نظام متطور معتمد من مجلس وزراء الضمان الاجتماعي والمملكة العربية السعودية. حيث يوفر هذا الدعم المالي للأفراد الأكثر فقرًا من خلال صندوق الزكاة، والذي يصل إلى المستحقين للحصول على الدعم. بالإضافة إلى ذلك، يقوم النظام الجديد بتدريب الأشخاص الذين يمكنهم العمل ولكن لا يتوفر لديهم فرص للعمل. حيث يتم توفير العمل المناسب الذي يجعلهم أفرادا منتجين يتم من خلال البرامج التي يغطيها صندوق تنمية الموارد البشرية.

معايير الضمان الاجتماعي المطور والمستفيدين منه

هناك الكثير من المعايير التي يتم الاعتماد عليها حتى يتم الاستفادة من الضمان الاجتماعي، حيث يكون من بينها:

المتقدمون الذين يحملون الجنسية السعودية و يقيمون إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

إلى جانب ذلك، يُستثنى من ذلك الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين، والأرامل والأجانب المطلقين ولديهم أطفال من الجنسية السعودية، أو الأطفال المطلقين، أو الأجانب المطلقين.

كما يتم تقديم الدعم إلى الأزواج والأيتام ذوو بطاقات التنقل وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانب آخر يزيد راتب الفرد أو الشخص المستقل عن 1100 ريال سعودي ويتم تحديده بسعر ثابت قدره 550 ريال سعودي لكل أسرة.

ومن جانب آخر، يجب على المتقدمين أن يشتركوا في برنامج إعادة التأهيل، حتى تم الحصول على فرص العمل، إلى جان

ومن ضمن معايير الضمان الاجتماعي أن مقدم الطلب لا يعيش في أي من مركز الرعاية الوطنية أو مركز التنسيب.

كما لا يملك مقدم الطلب أصولا ثابتة لها قيمة كبيرة، مثل العقارات أو الأشياء الثمينة.

وفي حالة كان الزوج متزوج من أكثر من سيدة، يجوز أن يكون لكل عائلة أن تأخذ معاش ضمان مستقل عن الأسرة الأخرى.

أما إذا كان أحد أفراد الأسرة خارج المملكة لإجراء بحث، فلن يؤثر ذلك على وصول الأسرة إلى المعاشات التقاعدية.

منصة الدعم الاجتماعي والحماية

أوضحت وزارة الضمان الاجتماعي بعض من المعلومات حول معايير الضمان الاجتماعي. حيث أصدرت وزارة الصحة معلومات تفيد بأنه سيتم دفع الأجور للمستفيدين السابقين في بداية كل شهر من التقويم الإسلامي. والآن بالإضافة إلى تمكين التتبع، يتم دفع جميع المستفيدين الحاليين أو الجدد في تاريخ معين، كما يتم العمل على تنفيذ الطلبات من خلال منصة الدعم الاجتماعي والحماية.