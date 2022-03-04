القرص الطرية بالتمر والشوفان المشبع للرجيم السريع

قرص الشوفان بالتمر يعتبر من أشهر وأروع انواع الحلويات في جميع مطابخ دول العالم، لأنه يتميز بمذاق لذيذ وهش، ويساعد على إنقاص الوزن الزائد في وقت قصير مما يجعل معظم الأشخاص يعشقونه، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل قرص الشوفان الصحي.

مقادير تحضير قرص التمر بالشوفان:

١٥٠ جرام معجون تمر.

٢ كوب كبير من الشوفان.

١٠٠ جرام من بشر جوز الهند.

ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال.

عشرة جرام من القرفة المطحونة.

١٠ جرام من الهيل الناعم.

١٠٠ جرام عصير برتقال طازج.

كوب كبير زبدة فول سوداني.

كأس متوسط من الفول السوداني المجروش.

خطوات تحضير قرص الشوفان بالتمر:

يتم تحضير قرص الشوفان بالتمر بكل سهولة وتتمثل بالخطوات الآتية:

امزجي معجون التمر مع مقدار بشر جوز الهند، والشوفان، والقرفة، والهيل، وبشر البرتقال، وعصير البرتقال، وزبدة الفول السوداني جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متماسك قليلا. استمري في عجن المكونات بواسطة أصابع اليد، حتى تصبح مثل العجينة، ثم قومي بتشكيل العجينة إلى عدة أقراص متساوية الحجم. رصي أقراص خليط معجون التمر في صينية غير لاصقة، ثم زينيها بالفول السوداني، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة، حتى تتماسك، وتصبح أقراص التمر بالشوفان جاهزة للتقديم.

مكونات خبز الشوفان:

١٧٠ جرام من الشوفان.

٢٥٠ جرام من الدقيق.

١٢ جرام خميرة فورية.

كأس كبير من الماء الدافئ.

رشة كبيرة من الملح الناعم.

٨ جرام من السكر.

أربع ملاعق متوسطة من الزبادي.

طريقة تحضير خبز الشوفان: