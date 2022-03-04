طريقة التسجيل في منصة الإحسان الخيرية كمستفيد وشروط الحصول على الدعم 1443

التسجيل في منصة الإحسان الخيرية كمستفيد من أهم البرامج الخيرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تخدم عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين في تقديم التبرعات المادي و العديد من الخدمات الخيرية والإنسانية كما يمكنك من خلالها التبرع إلى الفقراء والمساكين والتواصل معهم، حيث تقوم مؤسسة الإحسان الخيرية العديد من الخدمات الاجتماعية التي تخدم المجتمع والغرض الأساسي من المؤسسة هو تحسين الحالة الاجتماعية للعديد من المواطنين و خدمة المجتمع، وهناك العديد من المميزات التي يتمتع بها المنصة حيث تقدم دعمها و خدمتها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وهناك العديد من المشروعات الاجتماعية المختلفة التي تقدمها منصة الإحسان.

خطوات التسجيل في منصة الإحسان الخيرية كمستفيد 1443

يمكنك التسجيل في منصة الإحسان الخيرية إلكتروني من خلال موقع منصة الإحسان الخيرية الرسمي، ولابد من إدخال البيانات المطلوبة بشكل الصحيح مع رفع المستندات المطلوبة لكى يتم قبولك في المنصة والحصول على التبرعات وخطوات التسجيل في منصة الإحسان كمستفيد هي:

أولاً يقوم المتقدم بالدخول إلى منصة الإحسان الخيرية.

سيظهر أمامك الصفحة الرسمية قم بالضغط على أيقونة سجل الآن.

ثم الضغط على أيقونة إنشاء حساب.

على الفور سيظهر أمامك نموذج طلب التقديم وإدخال البيانات المطلوبة ( الاسم، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، محل الإقامة).

ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك على الصفحة.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

قم بإدخال البريد الإلكتروني الذي قمت بإدخاله.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

هكذا سيتم تسجيلك في منصة الإحسان الخيرية وستقوم المنصة بمراجعة البيانات والتحقق منها وسيتم الرد عليك والحصول على التبرعات.

شروط التسجيل في منصة الإحسان الخيرية كمستفيد 1443

لقد وضعت المنصة بعض من الشروط الميسرة جداً قبول تسجيلك في منصة للحصول على التبرعات، والشروط هي: