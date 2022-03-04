عروض تقسيط سيارة ام جي 6 موديل 2022 ستاندرد رواتب أقل من 4 الاف ريال سعودي

عروض تقسيط سيارة ام جي 2022 ستاندرد بتخفيض مذهل في السعودية يمكنك الحصول على العرض ذلك من شركة ام جي في المملكة العربية السعودية. بمجموعة من الميزات التي لا تخفى على أحد فهي من السيارات الجديدة كليا والتي يحبها السعوديين في تحركاتهم المختلفة. فهي من السيارات السيدان ذات المحركات القوية.

عروض تقسيط سيارة ام جي 2022 ستاندرد بتخفيض مذهل في السعودية

يمكنك الاستفادة من عروض تقسيط سيارة ام جي 2022 ستاندرد بتخفيض مذهل في السعودية حيث يصل قسطها الشهري إلى 1156 ريال سعودي. موديل ار اكس 5 ستاندرد.

مميزات تقسيط سيارة RX5 ام جي ستاندرد بقسط 1156 شهري

صفر دفعة أولى أي غير مطلوب منك دفعة أولى. وكذلك صفر رسوم إدارية. ويسري العرض حتى تاريخ 31 مارس 2022 أو حتىنفاد الكمية. وقد تختلف السيارات عن الصور المعروضة. وتطبق الشروط والأحكام. كما تحص لعلى 6 سنوات ضمان المصنع الأفضل في المنطقة أو 200 ألف كيلومتر.

ما هي أهم ميزة في سيارة ام جي 6 موديل RX5