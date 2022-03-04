امساكية رمضان 1443 الخبر

إمساكية رمضان الخبر 1443 ينتظرها جميع المسلمين في الخبر لمعرفة مواعيد الصلاة والقروض خلال شهر رمضان المبارك الذي يعتبر الشهر الأقرب لقلوب المسلمين في كل مكان وينتظره الجميع بالاحتفالات مثل كل عام، ولذلك إليكم من مقالنا التالي مواعيد الصلاة في شهر رمضان ومواعيد الفطار والسحور في مدينة الخبر.

إمساكية رمضان الخبر 1443 ه‍

الأحد 1 رمضان 2022/4/3 الفجر 04:17 ص، الشروق 05:36 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 03:20 م، المغرب 06:04 م والعشاء 07:23 م.

الأثنين 2 رمضان الموافق 2022/4/4 الفجر 04:16 ص، الشروق 05:35 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 03:19 م، المغرب 06:05 م والعشاء 07:23 م.

الثلاثاء 3 رمضان الموافق 2022/4/5 الفجر 04:15 ص، الشروق 05:33 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 03:19 م، المغرب 06:05 م والعشاء 07:24 م.

الأربعاء 4 رمضان الموافق 2022/4/6 الفجر 04:14 ص، الشروق 05:32 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 03:19 م، المغرب 06:06 م، والعشاء 07:24 م.

الخميس 5 رمضان الموافق 2022/4/7 الفجر 04:13 ص، الشروق 05:31 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 03:19 م، المغرب 06:06 م والعشاء 07:25 م.

الجمعة 6 رمضان الموافق 2022/4/8 الفجر 04:12 ص، الشروق 05:30 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 03:19 م، المغرب 06:07 م والعشاء 07:26 م.

السبت 7 رمضان الموافق 2022/4/9 الفجر 04:10 ص، الشروق 05:29 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 03:19 م، المغرب 06:07 م والعشاء 07:26 م.

الأحد 8 رمضان الموافق 2022/4/10 الفجر 04:09 ص، الشروق 05:28 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 03:18 م، المغرب 06:08 م والعشاء 07:27 م.

الأثنين 9 رمضان الموافق 2022/4/11 الفجر 04:08 ص، الشروق 05:27 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 03:18 م، المغرب 06:08 م والعشاء 07:27 م.

الثلاثاء 10 رمضان الموافق 2022/4/12 الفجر 04:07 ص، الشروق 05:26 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 03:18 م، المغرب 06:09 م والعشاء 07:28 م.

الأربعاء 11 رمضان الموافق 2022/4/13 الفجر 04:06 ص، الشروق 05:25 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 03:18 م، المغرب 06:09 م والعشاء 07:29 م.

الخميس 12 رمضان الموافق 2022/4/14 الفجر 04:05 ص، الشروق 05:24 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 03:18 م، المغرب 06:10 م والعشاء 07:29 م.

الجمعة 13 رمضان 2022/4/15 الفجر 04:03 ص، الشروق 05:23 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 03:18 م، المغرب 06:10 م والعشاء 07:30 م.

السبت 14 رمضان الموافق 2022/4/16 الفجر 04:02 ص، الشروق 05:22 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 03:17 م، المغرب 06:11 م والعشاء 07:31 م.

إمساكية النصف الثاني من رمضان الخبر 1443 ه‍