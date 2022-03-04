خدمه تقدير عبر ابشر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وخطوات الوصول للخدمه الكترونيا

خدمه تقدير عبر ابشر من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا وتم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام والتي تسال عنها الكثير من المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر عبر موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات إلكترونية جديده أيضا. والتي ثار عليها التساؤل كثيرا من قبل المواطنين السعوديين والتي من اهم هذه الخدمات. خدمه بياناتي من أبشر ومعرفه كيفيه الوصول للخدمه بالخطوات التي أعلنت عنها المنصة. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه شطب السجل التجاري الكترونيا من الموقع الرسمي لوزارة التجارة بالخطوات ومعرفه شروط الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط والأحكام التي أعلنت عنها المنصة تجاه الخدمه. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة.

خدمه تقدير عبر ابشر

أعلنت منصه ابشر عن خدمه تقدير عبر ابشر والتي تمكن جميع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وذلك من تقديم طلب لخدمات الأحوال المدنية في المنزل دون الذهاب إلي الفروع. كما حرصت المملكة كل الحرص علي تقديم هذه الخدمه علي اكمل وجهه لمراعاة جميع كبار السن. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع خدمات المملكة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية والتطبيقات المعتمدة.

شروط تقدير لكبار السن

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم شروط وأحكام الخدمه الإلكترونية والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب أن يكون عمر المستفيد 85 عام أو اكثر. في هذه الحالة يتم إرسال الطلب مباشره دون ارفاق تقرير طبي.

أما إذا كان عمر المستفيد اقل من 84 عام يتم إرسال تقرير طبي موضح به حاجته إلي الخدمه.

يمكن لجميع المستفيدين من تقديم اكثر من خدمه في الطلب الواحد.

خطوات الحصول علي خدمه تقدير

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وخطوات الحصول علي خدمه تقدير. والتي نوضحها لكم عبر اتباع الخطوات الأتية: