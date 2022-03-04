منصة بلدي تسجيل الدخول وزارة الشؤون البلدية

منصة بلدي تسجيل الدخول، حيث تعتبر هذه المنصة من المنصات الإلكترونية الهامة التي تم توفيرها من جانب وزارة الشؤون البلدية بالسعودية، حيث تحرص الوزارة من توفير هذه المنصة إلى تسهيل تنفيذ الكثير من الخدمات البلدية والتي تم توفيرها للمواطنين السعوديين وكذلك للمقيمين، وتوفر المنصة خدماتها بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أي مكتب من مكاتب البلدية التابعة للوزارة، وتعتبر هذه المنصة من المنصات التي حققت إنجازات كبيرة في العمل الخدمي بالمملكة، ومن خلال تفاصيل هذا المقال سوف نوضح طريقة التسجيل بمنصة بلدي وكيفية تسجيل دخول منصة بلدي للاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية.

التسجيل في منصة بلدي لأول مرة

يستطيع جميع المواطنين والمواطنات داخل الأراضي السعودية التوجه إلى تسجيل حساب في منصة بلدي من خلال إتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول على رابط المنصة التالي: تسجيل دخول بلدي.

يجب أن يتم النقر على التسجيل في المنصة من خلال من خلال “تسجيل جديد للمواطن”.

تطلب المنصة تسجيل بعض المعلومات يجب أن يتم إدراجها بشكل صحيح مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وتاريخ الميلاد.

بعد الانتهاء من ملء جميع البيانات يجب أن يتم التأكيد من خلال إدخال الرمز الموضح بالصورة.

إدراج رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

إدراج اسم المستخدم بشرط تسجيله باللغة الإنجليزية مع تسجيل كلمة المرور ورمز التحقق في المكان المخصص لذلك.

سوف يتم إرسال رمز التفعيل على الجوال المسجل.

وبذلك يكون قد تم تسجيل جديد في منصة بلدي.

منصة بلدي تسجيل دخول

بعد القيام بتسجيل حساب في منصة بلدي وتفعيل ذلك الحساب، يستطيع المستفيد الاستفادة من الخدمات المتوفرة بشكل إلكتروني من خلال تسجيل الدخول للمنصة بهذه الخطوات: