تستعد المدارس في المملكة العربية السعودية، لاستقبال الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية، وذلك من أجل أداء الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443، والذي سوف يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3/8/1443 الموافق 6 مارس 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 7/8/1443 هجرية الموافق 11 مارس 2022، ثم سيحصل الطلاب بعدها على اجازة ال10 أيام قبل بدء الفصل الدراسي الثالث.

تحذير عاجل من التعليم للمدارس قبل اختبارات الفصل الثاني 1443:-

أتبعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، هذا العام أسلوباً جديداً، حيث قامت بتقسيم العام الدراسي ولأول مرة إلى ثلاث فصول رئيسية، يتخلل هذه الفصول الدراسية ما يعرف بالإجازات المطولة، كما يحصل الطلبة والطالبات في نهاية كل فصل دراسي على اجازة نهاية الفصل الدراسي وتتراوح مدتها ما بين اسبوع إلى عشرة أيام، وذلك قبل أن يبدأ الفصل الدراسي الذي يليه.

ووفقاً للتقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة، فإن الطلبة والطالبات سوف يحصلون على اجازة نهاية الفصل الثاني 1443 اعتباراً من يوم السبت الموافق 9/8/1443 هجرية الموافق 12 مارس 2022، تنتهي يوم السبت الموافق 16 شعبان 1443 الموافق 19 مارس 2022، على أن يعود الطلبة والطالبات إلى مدارسهم لاستئناف الفصل الدراسي الثالث اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 شعبان 1443 هجرية الموافق 20 مارس ميلادياً.

وقبل انطلاق الاختبارات التحريرية بالمدارس يوم الأحد الموافق 3 شعبان 1443، وجهت وزارة التعليم تحذير عاجل لكافة المدارس حيث جاء التحذير كالتالي:-

عدم اجراء اختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1443 للطلاب والطالبات غير المحصنين، حيث يتم منعهم من حضور الاختبارات واعتبارهم غائبين ويتم اختباراهم حسب آلية الطلاب الغائبين مع بداية الفصل الدراسي الثالث والذي سوف يستأنف كما ذكرنا سابقاً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022.

ونتيجة لهذا التحذير فقد سارات كافة ادارات التعليم في المملكة إلى التنسيق مع الشئون الصحية بالطائف من اجل استقبال كافة الطلبة والطالبات غير المحصنين وبدون موعد وبشكل يومي من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة ليلاً، في مركز تطعيم جامعة الطائف الجوية، وذلك حرصاً من ادارات التعليم على تحصين جميع الطلبة والطالبات بكافة اللقاحات المعتمدة لجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة قبل أن تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443.