رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة بالسعودية 1443 – 2022

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم إقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية www.absher.sa التابعة لوزارة الداخلية السعودية لإصدار تأشيرة سفر إِلِكْتِرُونِيًّا دون الحاجة إلى زيارة مكتب الجوازات، وذلك لتسهيل معاملات المواطنين دون مغادرة منازلهم وتوفير الوقت لهم.

رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة بالسعودية

أتاحت وزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن مدة صلاحية تأشيرة الخروج الأخيرة عبر موقع الإدارة العامة للجوازات “أبشر”، والذي يمكن الوصول إليه باتباع الإجراءات التالية:

استخدم هذا الرابط “من هنا” للوصول إلى منصة أبشر الإلكترونية .

. انتقل إلى القائمة الأساسية.

حدد علامة التبويب “المقيمون”.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

انتقل إلى مكتب التأشيرات.

أكمل جميع الحقول المطلوبة بدقة.

قم بتضمين اسم المستخدم ورقم جواز السفر ومكان الإقامة.

إجراء مراجعة والتحقق من صحة البيانات المدخلة.

لبدء البحث، انقر فوق رمز الاستعلام.

سيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بالتأشيرة من حيث مدة صلاحية التأشيرة ووقت الخروج النهائي.

إجراءات الحصول على جواز سفر جديد

يمكنك الدخول إلى موقع إدارة الجوازات والتقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد باتباع الخطوات التالية:

استخدم هذا الرابط “من هنا” للوصول إلى البوابة الإلكترونية.

الوصول إلى الموقع عن طريق تسجيل الدخول.

قم بتضمين معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بك.

انتقل إلى القائمة الأساسية.

حدد “مواطنون” من القائمة المنسدلة.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

انتقل إلى مكتب الجوازات.

حدد خدمة إصدار جواز السفر من القائمة المنسدلة.

لتقديم طلب، انقر فوق الزر “إرسال الطلب”.

سيتم إخطارك برقم المعاملة بمجرد تقديمك للخدمة وتقديم الطلب.

شروط الحصول على تأشيرة خروج نهائي

تم تطوير مجموعة من المعايير التي يجب استيفاؤها من أجل إصدار تأشيرة خروج نهائي. هذه المعايير هي كما يلي: