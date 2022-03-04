نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل دخول في منصة صحة للخدمات الصحية 1443 – 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل دخول في منصة صحة سنتعرف على خدمات الاستعلام المتوفرة على منصة الاستفسار الصحي في المملكة العربية السعودية من خلال النقاط التالية

رابط التسجيل دخول في منصة صحة 1443 – 2022

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة الصحية www. seha. sa .

. من منصة صحة، انقر فوق قائمة الخدمات في أعلى الصفحة.

للاستعلام عن الخدمات الصحية على منصة صحة، انقر فوق “الخدمات”.

من الاختيار الموجود أمامك، حدد خدمة الاستفسار الخاصة بمنصة صحة التي تريدها.

في منصة الاستفسار “صحة” أدخل بيانات خدمة الاستعلام في الحقول المخصصة لها.

بعد إدخال بيانات الاستفسار، على منصة الصحة السعودية، اضغط على “استفسار”.

الاستعلام عن تقرير طبي يتضمن برقم التعريف

يمكنك الاستعلام إِلِكْتِرُونِيًّا عن الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية باستخدام المنصة الإلكترونية الرسمية؛ يمكنك أيضًا طلب تقرير طبي إِلِكْتِرُونِيًّا باستخدام رقم الهوية الخاصة بك وعن فحص الزواج عبر موقع الخدمات الصحية. يمكن العثور على معلومات إضافية حول Health Essay هنا.

إنشاء حساب على المنصة صحة www.seha.sa

للاستعلام عن تقرير طبي يحمل رقم الهوية في السعودية، أكمل الخطوات التالية:

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قم بزيارة موقع صحة www. seha. sa وانتقل إلى صفحة الاستعلام عن التقارير الطبية.

أدخل الرقم المرجعي لتقديم طلب للحصول على معلومات حول تقرير طبي يتضمن رقم الهوية. منصة صحية.

أدخل رقم الهوية/ الإقامة لطلب تقرير طبي مرتبط برقم الهوية (صحة).

لمعرفة المزيد حول الاستعلام عن تقرير طبي برقم هوية على منصة الخدمات الصحية السعودية، اضغط على أيقونة “استفسار”.

استعلام عن تقرير طبي محدد برقم الملف

رابط لنموذج التسجيل Acceso a la plataforma de salud

سجّل الدخول إلى المنصة الصحية وانتقل إلى صفحة استفسارات التقارير الطبية.

في حقل الخدمة أدخل الرقم المرجعي أو رقم الملف للاستعلام عن تقرير طبي برقم الملف.

للحصول على تقرير طبي برقم الملف، أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة.

لفحص جميع المعلومات المرتبطة بالاستعلام عن تقرير طبي برقم الملف على منصة الصحة السعودية، اضغط على أيقونة “استفسار”.

كيف يمكنني بث تقرير مباشر من تطبيق Health

بالضغط على “طلب تقرير جديد“، تتيح لك خدمة طلب التقرير الطبي تقديم طلب للحصول على تقرير طبي من إحدى المؤسسات الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم استخدام هذه النافذة للتحقق من تقدم الطلبات السابقة ويتم الدفع لطلبات التقرير إِلِكْتِرُونِيًّا بعد الموافقة على الطلب.

للاستفادة من هذه الخدمة، اتبع الخطوات التالية: