منصة التدريب العدلي تسجيل الدخول إلكترونيًا

منصة التدريب العدلي، يبحث عدد كبير من الأشخاص وخاصة ممن هم من الخريجين من مهنة المحاماة داخل المملكة العربية السعودية، عن تقديم البرامج التدريبية التي يتم توفيرها من خلال مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل، فخلال كل فترة توفر منصة التدريب العدلي عدد متنوع من البرامج التدريبية من أجل العمل على تأهيل المحامين ممن هم من أبناء المملكة، ويبحث عدد كبير من الأفراد عن طريقة الالتحاق بهذه الدورات، وما هي الشروط التي يجب توافرها من أجل إتمام التسجيل بمنصة التدريب العدلي بطريقة صحيحة، وسوف نوضح لكم آلية التسجيل بمنصة التدريب العدلي في الملكة العربية السعودية.

منصة التدريب العدلي وشروط التسجيل

توجد مجموعة من الشروط التي يتطلب أن يتم مراعاتها عند التقديم في برامج التدريب العدلي المتوفرة بالمنصة، ومن شروط التقديم في مركز التدريب العدلي، ما يلي:

المتدرب يشترط أن يكون شخص سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتدرب من الحاصلين على مؤهل من (كلية الشريعة الإسلامية، أو مؤهل بكالوريوس بتخصص أحد الأنظمة من الجامعات السعودية أو من أي جامعات أخرى، أو الحصول على مؤهل الدبلوم بدراسات الأنظمة من جانب المعهد الخاص بالإدارة العامة).

يتطلب التسجيل أن يكون المتدرب قد قضي فترة زمنية تصل إلى خمس سنوات بمزاولة مهنة المحاماة، وأن يمتلك تصريح عمل يكون ساري المفعول.

يتطلب من المتدرب أن يكون متفرغ للتدريب خلال الفترة التي يتم تحديدها من جانب خدمات مركز التدريب العدلي.

يجب أن يكون الشخص الراغب بالتسجيل حسن السيرة والسلوك ولا يرتبط اسمه بأي عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يشترط أن يكون الشخص المتدرب مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

منصة التدريب العدلي تسجيل الدخول

حتي يستطيع المتدرب أن يقوم بالتدريب الجيد بنجاح يتوجب عليه أن يقوم بتسجيل الدخول بمنصة التدريب العدلي، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: