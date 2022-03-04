التمويل التأجيري بنك البلاد تعرف على الشروط المطلوبة والمزايا وطريقة الحصول عليه. هناك العديد من البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية ويعتبر من أهم هذه البنوك هو بنك البلاد. حيث يقدم بنك البلاد عدد كبير ومتنوع من الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة لعملائه. ويعتبر من أهم الخدمات البنكية التي يقدمها المصرف هي مختلف القروض والتمويل. كما أن من أهم هذه القروض هو التمويل التأجيري الذي يقدمه المصرف للعملاء. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول على التمويل وكذلك أهم مزايا وأيضاً الشروط المطلوبة للحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على تمويل شخصي من بنك البلاد بدون تحويل الراتب وأهم المستندات المطلوبة للحصول عليه.

التمويل التأجيري بنك البلاد

يقدم بنك البلاد العديد من العروض وكذلك الخدمات البنكية المتطورة والجديدة للعملاء داخل المملكة. كما يعتبر من أهم الخدمات البنكية هي القروض والتي تعتبر أداة هامة لمساعدة العميل في توفير مختلف متطلباته. كما تتنوع هذه القروض لتشمل جميع احتياجات العملاء وكذلك فئاتهم العمرية. ويعتبر من أهم أنواع القروض التي يتم تقديمها هي التمويل التأجيري. حيث يقدم التمويل التأجيري الكثير من المزايا للعملاء والتي يمكننا عرضها كما يلي:

يتوافق التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

لا يتطلب تحويل الراتب للحصول عليه

يتم تقديمه للسعوديين وغير السعوديين أيضاً

كما يقدم نسبة للخصم تصل إلى 65٪

يصل مبلغ التمويل إلي 2 مليون ريال سعودي

كما تصل فترة السداد إلى 60 شهر

كما يقدم التمويل ميزة نقل ملكية السيارة إلى شخص أخر.

وكذلك هناك تأمين كامل على السيارة.

شروط الحصول على التمويل

ولكي يتمكن العميل من الحصول على التمويل التأجيري هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للموافقة عليه. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام

كما يجب ألا يتخطى عمره ال65 عام مع سداد أخر قسط للتمويل ولكن في حالة أن يكون صاحب معاش ألا يتخطى ال70 عام

كما يجب أن يكون لديه حساب جاري في البنك

يجب أن يكون متقاعد أو عامل بإحدى المؤسسات البنكية أوالمكاتب.

طريقة الحصول على التمويل التأجيري