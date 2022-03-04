التقديم على وظائف الحرم المكي للنساء 1443 من أبرز ما تبحث عنه الكثيرات في المملكة. وخاصة بعد أن أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام مؤخرًا عن وظائف الحرم المكي للنساء وسوف نتعرف على الوظائف وطريقة التقدم على وظائف الحرم المكي 1443 بالسطور المُقبلة.

وظائف الحرم المكي للنساء 1443

أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرم المكي وهي الجهة المسئولة عن إدارة الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة ومكة المكرمة. ومقرها في مكة وهي مختصة بإدارة الإدارات الدينية والفنية والخدمة والإدارية ومعهد الحرم المكي ومجمع الملك عبد العزيز للكسوة ومعرض عمارة المسجد الحرام. وتعلن الرئاسة عن وجود عدد فرص العمل وفقًا لصفات ومؤهلات معينة من الرجال والنساء من حملة الثانوية العامة فما أعلى وذلك وفقًا لعدد من الشروط والمعايير ويمكن التقديم على الوظائف إلكترونيًا بالخطوات الآتية:

التقديم على وظائف الحرم المكي للنساء 1443

الولوج إلى موقع وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام لمتابعة التسجيل أسفل الصفحة ثم كتابة رقم الهوية الوطنية بالخانة المخصصة.

النقر على استكمال التسجيل ثم التوجه لصفحة القبول وإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة.

إدخال رقم الهاتف الشخصي والبريد الإلكتروني والنقر على حفظ ومراجعة الطلب قبل التقدم على الطلب.

إرسال الطلب وانتظار خيارات القبول لمعرفة النتيجة.

شروط التقديم على وظائف الحرم المكي للنساء

أن تكون حاملة للجنسية السعودية.

ألا يقل العمر عن 20 عامًا.

إن تكن المتقدمة للعمل في الوظائف متاحًا للعمل في أي وقت مطلوب.

تحقيق شرط اللياقة الطبية للمتقدمة.

أن يكون المؤهل الدراسي صادرًا من جامعة حكومية أو من إحدى الجامعات المعترف بها بالمملكة. وتكون الشهادة معترف بها ومصدقة من مجلس الوزراء.

يجب طباعة بيانات المتقدم الشخصية في منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

استيفاء معايير التسجيل بالطريقة الإلكترونية على رابط التقديم على الوظيفة.

الأوراق المطلوبة للقبول في وظائف الحرم المكي

لابد من توافر المستندات الآتية للتقديم على وظائف الحرم المكي: