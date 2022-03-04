رابط طلب إعانة مالية للمواطنين من ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، حيث أن وزارة الموارد البشرية تعلن عن خدمة طلب إعانة مالية لأشخاص من ذوي الإعاقات، فإن تلك الخدمة المقدمة للمواطنين تكون عبارة عن إعانة شهرية لذوي الإعاقة، فيمكن لأي مواطن من ذوي الإعاقة في المملكة الاستفادة من هذه الخدمة، ولكن لابد من أن تتوافر في المواطن شروط أهلية الحصول علي الإعانة، فيمكن لأي مواطن مسجل في وزارة الموارد البشرية من ذوي الإعاقة التقدم للحصول علي إعانة مالية، فإن موقعنا ثقفني الإلكتروني سوف يوضح الشروط المطلوبة للتقديم علي الإعانة المالية.

شروط الحصول علي الإعانة المالية من وزارة الموارد البشرية

ذكرت الوزارة أنه من الضروري أن يكون المواطن من ذوي الإعاقة المسجلين بها، وأيضا يجب أن يقوم المواطن بتقييم إعاقته لدي الوزارة.

يجب ألا يزيد عمر المواطن المتقدم عند إصابته بالإعاقة عن 45 عام.

لابد من توجد نوع إعاقته مدرج في قائمة الإعاقات المصنفة لدي الوزارة في البرنامج.

أن يكون إجمالي دخل المواطن المستفيد من الإعانة لا يزيد عن 4 ألاف في الشهر.

يجب ألا تكون فترة إقامته في أي مركز صحي أو تأهيلي علي نفقة الدولة قد تجاوزت الستة أشهر في العام.

يكون المواطن سعودي ومقيم في المملكة بشكل كامل ودائم.

ألا يكون قد تم إلحاقه بأي مركز من مراكز الإيواء بالمملكة.

رابط طلب إعانة مالية لذوي الإعاقة