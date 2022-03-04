متى يبدأ رمضان الكريم 2022 بحسب خبراء الفلك

متى يبدأ رمضان الكريم 2022 ، حيث ينتظر ملايين المسلمين حول العالم شهر رمضان المبارك للصيام والعبادة. والتمتع بأجوائها التي تختلف من دولة إلى دولة ومن ثقافة إلى شخص، وبحسب الحسابات الفلكية ، فإن موعد شهر رمضان في مصر عام 2022 هو 2 أبريل 2022 ، وهذا التاريخ أكده الدكتور محمد جاد القاضي ، مدير المعهد القومي للفلك والجيوفيزياء ، في تصريح صحفي سابق بعنوان رمضان الجديد. Moon Survey 2022 سيكون اليوم الثاني في 1 أبريل ، وسيكون اليوم الأول من الصيام في 2 أبريل.

متى يبدأ رمضان الكريم 2022

ينتظر المسلمون موعد رمضان 2022 بعد التحقق من هلالهم الجديد ، الطريقة القانونية لإعلان بداية الشهر الذي يصادف عام 1443 من التقويم الإسلامي. مع بداية شهر رجب قبل أيام قليلة مع اقتراب شهر شعبان ، تتزايد التساؤلات حول مواعيد رمضان 2022 بعد أيام قليلة من الانفصال عن رمضان.

أول يوم رمضان فلكيا

يتم تحديد حساب الأشهر فلكيًا بقياس الأشهر الهجرية في العديد من الأماكن على حدود بعض المحافظات. تتم المتابعة أيضًا عبر محطات الرؤية الموجودة في القطامية أو أعلى جبال سانت كاترين أو مقاطعة الوادي الجديد. غير أن القول الفصل في الموضوع يعود لدار الإفتاء المصرية التي أعلنت رؤيتها القانونية في 29 شعبان 1443 هـ.

إذا صادف شهر رمضان التالي في 2 أبريل 2022 ، فسيكون هذا العام قبل 11 يومًا من رمضان الماضي ، والذي كان أول يوم 13 أبريل 2021.

على الرغم من أن شهر رمضان يتمتع بروحانية خاصة في مصر ، إلا أن فيروس كورونا لا يزال يخيم على كل شيء ، على سبيل المثال ، لم يتم تحديد موعد صلاة الثرافي إلا بعد نصف ساعة من اتخاذ الإجراءات الوقائية.

ساعات الصيام القصيرة بدول جنوب خط الاستواء