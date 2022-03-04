نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب في بنك الرياض عن طريق الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب في بنك الرياض عن طريق الإنترنت هي خدمة إلكترونية تعد خدمه من اهم الخدمات التي قام بوضعها بنك الرياض إلكترونيا وذلك توفيراً لجهد وقت العميل دون الذهاب إلى أي من فروع بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية ويكون لدي الشخص إمكانية القيام بإدارة كافه شيء خاص بأمواله والمعاملات اليومية الخاصة بحسابه بكل سهوله، وقد وضع البنك عدد من الخطوات لكل من يريد القيام بفتح حساب جاري خاص به أون لاين في بنك الرياض عليه القيام بإتباع هذه الخطوات حتى يتمكن من عمليه فتح الحساب بنجاح وكل هذا سنقوم بتقديمه من خلال موقع ثقفني اليوم.

فتح حساب في بنك الرياض عن طريق الإنترنت

يعتبر بنك الرياض السعودي من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية التي تسعي إلي قديم أفضل الخدمات مواطنين داخل المملكة، وقد قام بتوفير طريقة من خلال الإنترنت يمكن لمواطن أن يتبعها لكي يقوم بفتح حساب في البنك، وتتمثل هذه الطريقة في الخطوات التالية:

يجب أن يتم الدخول علي الموقع الرسمي بنك الرياض.

اختيار أيقونة تقديم الطلب والنقر عليها.

تعبئة النموذج الموجود على الشاشة.

ادخل عنوان السكني الخاص بصاحب الطلب.

يتم تدوين جميع البيانات الشخصية من خلال النفاذ الوطني الموحد من حساب منصة ابشر.

وفي النهاية بعد تسجيل كافه البيانات المطلوبة سيتم فتح الحساب بنجاح.

في حاله إتمام فتح الحساب فيصل العميل بطاقه صراف آلي مدى خاصه به على العنوان الذي قام بتسجيله.

شروط فتح بنك الرياض

يجب علي من يرغب في فتح حساب شخصي له في بنك الرياض السعودي أن تتوفر به مجموعة من الشروط التي قام بوضعها البنك، وتتمثل الشروط في الآتي:

ألا يقل عمر صاحب الطلب على 18 عام.

وضع تاريخ الميلاد الخاص به بالتقويم الهجري أو الميلادي حسب المطلوب.

يجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

يكون حاصل على إقامة وتكون ساريه المفعول.

يكون صاحب الطلب له حساب مفعل على منصة أبشر الإلكترونية حيث يتم توثيق الخدمة عليه.

يجب أن يكون مسجل في العنوان الوطني الموحد.

خدمات بنك الرياض

تقوم العديد من البنوك السُّعُودية بتقديم الكثير من الخِدْمَات التي يحتاج إليها المواطن السعودي منهم بنك لرياض السعودي الذي يعد من أشهر وأعرق البنوك في المملكة، من الخدمات التي يقوم بتقديمها بنك الرياض ما يلي:

فتح حساب (جاري أو ادخاري) إضافي أون لاين.

القيام بسداد فواتير المخالفات المرورية والخدمات الحكومية.

إمكانية سداد أقساط التمويل وبطاقات الائتمان.

إمكانية تحديث بيانات الشخص.

طباعه كشوف الحسابات.

يمكن سداد فواتير جميع الخدمات العامه.

يقدم جميع خدمات الاكتتاب في الشركات الحديثة.

إمكانية تحويل الأموال دولياً ومحلياُ.

من خلال الحساب الشخصي الأون لاين يتم الحصول على الرقم السري الخاص ببطاقة الائتمان الخاصة به بأمان تام.

أمكانية الاستعلام عن المعاملات المصرفية بعدة طرق مختلفة.

وكان يتم سداد أقساط التمويل وبطاقات الائتمان بأنواعها.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الخاص بالتعرف على كيفية فتح حساب في بنك الرياض عن طريق الإنترنت بكل سهولة ويسر دون أي تعقيدات والشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها.