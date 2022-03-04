نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دعم ريف للأسر المنتجة وطريقة التسجيل في دعم ريف عبر reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط دعم ريف للأسر المنتجة من أكثر الأشياء بحثاً في محرك البحث ومنصات التواصل، حيث يبحث الراغبين في الاستفادة من دعم برنامج ريف عن شروط الاستحقاق، وقد وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة شروط لمن يستحق دعم ريف، بغرض إيصال الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين ولبعض المهن والزراعات المختلفة، تشجيعاً لهم على تنمية مشروعهم ووصولاً إلى أفضل النتائج، من خلال الدعم المادي والتدريب والتأهيل والاطلاع على أفضل الوسائل العلمية والتكنولوجية المتبعة في العالم.

تسعى المملكة العربية السعودية على الارتقاء بكافة مجالات الاقتصاد في المملكة، ولذلك تعمل على الارتقاء بقطاع هام في الاقتصاد وهو قطاع الزراعة، وكل ما يتعلق به من تربية المواشي وتربية النحل والمحاصيل البعلية ومنتجي البن وغير ذلك من الأنشطة التي تندرج تحت دعم برنامج ريف.

وقد أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الهدف من برنامج ريف هو الارتقاء بالقطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة القائمين على هذا القطاع من صغار المربين والمزارعين، وتقديم دعم مادي شهري غير مسترد لمن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، بحيث لا يزيد الدعم عن 10% من إجمالي المشروع وبحد أقصى 54000 ريال سعودي.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على دعم برنامج ريف وهذه الشروط عبارة عن.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل لبطاقة التنقل. يجب أن يكون المتقدم للحصول على دعم ريف من ممتهني أحد المهن الزراعية المشمولة بالدعم وأن يكون مباشراً للعمل في المشروع بنفسه. يجب أن يكون من ساكني المناطق التي يشملها الدعم. ألا يكون المتقدم موظفاً في القطاع العام أو الخاص. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة وقت تقديم الطلب. عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال. ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم وتجاوز ثلاث برامج وعدم تجاوزه للحد الأقصى من الدعم وهو 54000 ريال سنوياً لكل البرامج. تقديم كافة المستندات الدالة على أهلية واستحقاق المتقدم للحصول على الدعم. الالتزام بكافة الشروط والضوابط الصحية والفنية التي يشترطها البرنامج. يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط ومفعل باسم مقدم الطلب ومسجل في المنصة الإلكترونية. حصول الأسرة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية. التسجيل في برنامج ريف عبر منصة ريف الإلكترونية.

طريقة التسجيل في دعم ريف

التسجيل للحصول على دعم ريف يكون بشكل إلكتروني من خلال موقع ريف reef.gov.sa. وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول وتعبئة جميع البيانات بشكل صحيح. مع رفع المستندات اللازمة والدالة على أهلية المتقدم ورفع الطلب على المنصة من خلال أيقونة تقديم الطلب.