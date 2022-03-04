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عمر شويل - جدة تمويل اصول بالتقسيط المريح وبشروط ميسرة 2022 - ثقفني
تمويل اصول ، حيث تقدم شركة أصول الحديثة التمويل الشخصي بدون كفيل وبحضور ضامن حسب وضع الموظف في الدائرة الحكومية أو إحدى الدوائر الأخرى. موظفو الحكومة ، حيث يشترط عدم تخلف العملاء والكفلاء عن السداد ، بينما يجب أن يحصل عملاء القطاع العسكري على ما لا يقل عن 10000 ريال سعودي ويعمل الكفلاء في وظيفة في القطاع الحكومي المدني مع العديد من الشروط والمزايا.
ما هي تفاصيل شروط تمويل أصول الشخصي
- بالإضافة إلى ما سبق ، يجب أن تكون خدمات العميل والراعي في القطاع الحكومي لمدة ثلاثة أشهر ، وإذا كان العميل أو الكفيل في القطاع الخاص ، فيجب أن يكونا في عمل مستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل
- يجب ألا يقل عمر المستفيد والكفيل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا ، وتكون آخر فترة استحقاق
- الأموال غير مطلوبة لكفالة موظفي القطاع الحكومي الخاص.
ما هي مميزات التمويل الشخصي من خلال شركة أصول
- يقدم هذا التمويل هوامش ربح تنافسية
- تمويل مرابحة الأسهم بدون ضرائب
- عمال القطاع الحكومي الخاص ليس لديهم ضامن لأموالهم الشخصية.
آلية التسجيل على تمويل الأفراد في شركة أصول
- يجب الآن وضع الاسم أولاً من خلال بوابة شركة أصول
- ثم قم بأدخال رقم الهاتف وحدد البلد الذي يوجد فيه
- إذا اتصلت بخدمة العملاء بالبنك ، أدخل البريد الإلكتروني برفقة رقم هاتفك الشخصي
- اختر صاحب العمل الذي تعمل لديه ، سواء كان الجيش أو الحكومة أو القطاع الخاص
- بعد اختيار جهة العمل ، قم بملء راتبك الإجمالي ، مطلوب 5000 ريال سعودي أو أكثر بحسب شروط الشركة
- يجب كتابة الالتزامات المالية في المجال المخصص لها
- أدخل الآن مبلغ التمويل الشخصي الذي تريد التخصل عليه من الشركة
- اختر المقاطعة التي تعيش فيها ، حيث تنطبق القائمة على سبع محافظات: الرياض ، جدة ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الأحساء ، الدمام ، الطائف.
- بعد استكمال هذه المعلومات ، تحقق منها وانقر فوق إرسال
- انتظر لحين إرسال رد من الشركة والذي يتم خلال مدة قصيرة.
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