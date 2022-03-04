تمويل اصول بالتقسيط المريح وبشروط ميسرة 2022

تمويل اصول ، حيث تقدم شركة أصول الحديثة التمويل الشخصي بدون كفيل وبحضور ضامن حسب وضع الموظف في الدائرة الحكومية أو إحدى الدوائر الأخرى. موظفو الحكومة ، حيث يشترط عدم تخلف العملاء والكفلاء عن السداد ، بينما يجب أن يحصل عملاء القطاع العسكري على ما لا يقل عن 10000 ريال سعودي ويعمل الكفلاء في وظيفة في القطاع الحكومي المدني مع العديد من الشروط والمزايا.

ما هي تفاصيل شروط تمويل أصول الشخصي

بالإضافة إلى ما سبق ، يجب أن تكون خدمات العميل والراعي في القطاع الحكومي لمدة ثلاثة أشهر ، وإذا كان العميل أو الكفيل في القطاع الخاص ، فيجب أن يكونا في عمل مستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل

يجب ألا يقل عمر المستفيد والكفيل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا ، وتكون آخر فترة استحقاق

الأموال غير مطلوبة لكفالة موظفي القطاع الحكومي الخاص.

ما هي مميزات التمويل الشخصي من خلال شركة أصول

يقدم هذا التمويل هوامش ربح تنافسية

هوامش ربح تنافسية تمويل مرابحة الأسهم بدون ضرائب

عمال القطاع الحكومي الخاص ليس لديهم ضامن لأموالهم الشخصية.

آلية التسجيل على تمويل الأفراد في شركة أصول