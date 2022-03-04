حجز إجازة مرضية 1443 عبر نظام فارس السعودي أون لاين بالخطوات

حجز إجازة مرضية 1443 عبر نظام فارس ، تم إطلاق نظام فارس للمعلمين والمعلمات لتوفير كل الخدمات الذاتية بضغطة واحدة، وبهذا يمكن لهم القيام بكل المهام الخاصة بالمعلم أو المعلمة او الموظف الإداري بكل سهولة، ومن الخدمات التي أتاحها نظام فارس لجميع المسجلين بقطاع التعليم السعودي هي كشف الراتب، طلب البدلات، الإبلاغ عن إجازة، أو طلب حجز إجازة مرضية أو طلب تمديد الاجازة أو قطعها، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم خطوات حجز إجازة مرضية 1443 عبر نظام فارس.

حجز إجازة مرضية 1443

كما ذكرنا بالسابق تم إنشاء نظام فارس لتسهيل كل الخدمات التي يحتاج لها كل العاملين بقطاع التعليم في خلال خطوات بسيطة، ولكن من أجل حجز إجازة مرضية 1443 عبر نظام فارس، يتوجب تسجيل حساب من خلال زيارة الموقع الرسمي له ومن أجل حجز إجازة مرضية سيتطلب المرور بهذه الخطوات الآتية:-

يجب في البداية التسجيل بنظام فارس الخدمة الذاتية.

ثم تسجيل الدخول والضغط على التسجيل لأول مرة بالخدمة.

سيتوجب إدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رمز التحقق على رقم الهاتف المسجل وإدخاله بالموقع وبعدها يمكن للمستخدم القيام بكل الخدمات الالكترونية التابعة لوزارة التعليم.

الآن يمكن الضغط على طلب اجازة مرضى.

يجب ادخال تسجيل كل البيانات الخاصة بالإجازة، مثل المدة المطلوبة، إرسال كل البيانات الخاصة، ثم الضغط على استكمال.

ثم الانتظار حتى مرور بعض الدقائق لتغيير الصفحة، واستكمال البيانات الخاصة بالإجازة.

يتوجب إرفاق كل التقارير الطبية، ثم الضغط على التالي، ومع العلم أنه يجب الانتظار حتى ظهور رسالة (تثبيت خطة الاجازة المرضية التراكمية).

بعدها سيتم الاتصال بإدارة شئون الموظفين بالدائرة لإرفاق كل المستندات الخاصة بها.

ثم الضغط على تنفيذ الطلب.

خطوات حجز إجازة مرافق 1443 عبر نظام فارس

في حالة رغبة المعلم أو المعلمة أو الموظف الإداري الحصول على إجازة مرافق لمريض لديه، أيضًا يمكن تقديم على إجازة من خلال نظام فارس السعودي ثم إتباع ما يلي من خطوات:-