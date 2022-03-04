تمويل شخصي بدون تحويل راتب يصل إلى 1.000.000ريال وفترة سداد 5 سنوات

يرغب مجموعة كبيرة من العملاء في المملكة العربية السعودية من الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وبدون إجراءات بنكية معقدة، مثل بعض المتطلبات التي تطلبها بعض البنوك والشركات التمويلية في المملكة، ولحسن الحظ تتوافر مجموعة كبيرة من البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، ومجموعة أخرى من شركات وجهات التمويل المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، تقدم خدمة الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب لعملاء البنوك الأخرى، ويمكن التقديم على التمويل الشخصي للعملاء السعوديين من خلال بعض الخطوات البسيطة، وبعض الشروط الواجب توافرها في العميل.

سواء كنت ترغب في الحصول على التمويل الشخصي لأي غرض كان، مثل شراء شقة أو فيلا جديدة، أو شراء قطعة أرض للبناء فيما بعد، أو ترغب في استكمال ودفع مصروفات أبناءك الدراسية، فيمكن لك الحصول على التمويل، شرط أن تكون من العملاء المستهدفين للفئة المطلوبة، أو من العاملين في القطاع الحكومي، أو بعض الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية،

شروط ومتطلبات الحصول على التمويل

بحسب ما تم نشره في البوابة الإلكترونية للبنك الأهلي السعودي، فإن متطلبات الحصول على التمويل والشروط المطلوبة تتلخص في أن المنتج التمويلي متاح للمواطنين السعوديين فقط، سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الشركات الكبرى المعروفة، والحد الأدنى لراتب الموظف السعودي الحكومي 10.000 ريال، ولموظفي الشركات 15.000 ريال سعودي، على أن يكون الحد الأدنى لكلاهما لا يقل عن 6 أشهر، مع الأخذ في الاعتبار أن مبلغ التمويل يبدأ من 5.000 ريال، ويصل إلى 1.000.000 ريال، ويشترط أن يكون عمر العميل يبدأ من 18 عاماً حتى 60 عاماً، والمتقاعدين يصل حتى 75 عاماً.

مميزات التمويل الشخصي

تمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون تحويل راتب.

موافقة فورية على التمويل.

أقساط شهرية لمدة 5 سنوات.

يمكن تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

يمكن السداد المبكر للأقساط.

تأمين في حالة الوفاة أو العجر الكلي لا قدر الله، حسب شروط بوليصة التأمين.

خطوات الحصول على تمويل البنك الأهلي السعودي

ليس متاح التقديم إلكترونياً على التمويل، ولكن يمكن لمن تنطبق عليه كافة المتطلبات والشروط أن يتجه إلى أي من فروع البنك الأهلي السعودي، لمعرفة كافة المتطلبات، ويمكن الإطلاع على كافة الشروط من خلال رابط تمويل البنك الأهلي السعودي الشخصي، أو من خلال التواصل مع خدمة عملاء البنك على رقم 8002441005، قسم المبيعات، أو التوجه إلى الفرع الرئيسي للبنك الأهلي السعودي في مركز الملك عبد الله المالي، طريق الملك فهد، حي العقيق، الرياض.