موعد بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي 1443و خطوات تسديد رسوم الاختبار التحصيلي

موعد بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي 1443، يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما يحرص موقع ثقفني على تزويد القارئ بموعد التسجيل للاختبار التحصيلي وموعد عقد الاختبار بالإضافة إلى بيان طريقة التسجيل في هذا الاختبار أيضًا، كما تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية نوعين من الاختبارات التحصيلية، وهما: اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية واختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية، وتهدف هذه الاختبارات إلى توفير مقياس موحد لجميع الطلبة من خريجي المرحلة الثانوية لاعتمادها عند المفاضلة بين المتقدمين بطلبات الدراسة في مرافق التعليم العالي إلى جانب نتيجة الثانوية العامة واختبار القدرات.

موعد بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي 1443

يمكننا الاطلاع على الجدول الآتي لمعرفة مواعيد التسجيل في الاختبار التحصيلي

الفترة الأولي يكون اختبار ورقيّ للذكور، اللغة العربية والإنجليزيّة ويكون بداية التسجيل في 20/شعبان/1443هـ. ثم الفترة الأولي يكون اختبار ورقيّ للإناث، اللغة العربية والإنجليزيّة ويكون بداية التسجيل في 20/شعبان/1443هـ. الفترة الثانية يكون اختبار ورقيّ للذكور، اللغة العربية والإنجليزيّة ويكون بداية التسجيل في 20/شعبان/1443هـ. الفترة الثانية يكون اختبار ورقيّ للإناث، اللغة العربية والإنجليزيّة ويكون بداية التسجيل في 20/شعبان/1443هـ. ثم الفترة الأولي يكون اختبار ورقيّ للإناث، اللغة العربية نظري ويكون بداية التسجيل في 18/شعبان/1443هـ. ثم الفترة الثانية يكون اختبار ورقيّ للإناث، اللغة العربية نظري ويكون بداية التسجيل في 18/شعبان/1443هـ.

تسديد رسوم الاختبار التحصيلي من الصراف 1443

نستطيع تسديد رسوم الاختبار التحصيلي عام 1443هـ الموافق 2022م من خلال أجهزة صراف الراجحي كما يأتي:

الذهاب إلى أحد أجهزة الصراف الآلي. ثم إدخال البطاقة البنكية ثم كتابة الرقم السري. اختيار سداد للمدفوعات. ثم كتابة 008 ثم الضغط على تأكيد. إدخال رقم المشترك ثم الضغط على تأكيد. ثم اتباع التعليمات لمعرفة قيمة الرسوم ودفعها.

كيفية التسجيل في اختبار التحصيلي 1443

الذهاب إلى منصة قياس الإلكترونية. ثم استكمال تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. الضغط على خيار الاختبارات المتاحة للتسجيل. ثم النقر على زر التسجيل للاختبار التحصيلي. الضغط على متابعة بعد الانتهاء من قراءة الملاحظات. ثم اتباع التعليمات حتى الانتهاء من التسجيل. تسديد الرسوم من خلال قنوات سداد الإلكترونية.

مواعيد اختبار التحصيلي 1443

تبدأ مواعيد اختبار التحصيلي 1443 / 2022 يوم الجمعة 11/ذو القعدة/1443هـ الموافق لتاريخ 10/يونيو/2022م ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين 21/ذو القعدة/1443هـ الموافق لتاريخ 20/يونيو/2022م حسب الإعلان الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب إلا أنه ينبغي على المتقدم الحضور إلى المركز وتقديم الاختبار في الوقت المُحدد له عند التسجيل عبر موقع قياس.