شروط التسجيل في حافز للطلاب الجامعيين وطريقة إلغاء التسجيل

شروط التسجيل في حافز للطلاب الجامعيين تكون على حسب زمن التدريب الذي يمر به الجامعي، حيث لأيمكن التسجيل في حافز للطلاب الجامعين ألا وفقا للشروط خاصة وضعتها الوزارة يتم القبول في برنامج حافز، يجب على كل المشتركين في برنامج حافز تحديث بياناتهم التي تم تسجيلها، وذلك حتى لا يتم حرمانهم من كافة الخدمات التي يقدمها البرنامج، تقدم المساعدات المالية على حسب كل فئة ومنها الباحثون عن العمل بقيمة 2000 ريال خلال 12 شهر، أما عن الفئة الأخري وهم من يواجهون صعوبات في العثور على العمل يصل قيمة الدعم إلى 15 ألف ريال مقسمين على ثلاث دفعات كل أربع شهور، ويجب أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة لمدة لا تقل عن 10 شهور خلال السنه السابقة لبداية الشهر الذي تم خلاله تقديم طلب الحصول على إعانة حافز. وتم تحديد موعد للنزول الراتب للمستحقين، وقد وضخ برنامج حافز طريقة إلغاء التسجيل إلكترونيا على الموقع الرسمي.

شروط التسجيل في حافز للطلاب الجامعيين

وضع صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة عدداً من الشروط التي يتم على أساسها قبول الطلبة الجامعيين والمتدربين فلا بد من مرور الفترات الزمنية التالية حتى تتمكن من التسجيل:

أن يكون مر على الأقل ستة أشهر من تاريخ الحصول على شهادة اجتياز الدراسة الجامعية أو شهادة الثانوية العامة وكذلك شهادة اجتياز التدريب. يشترط أن يكون مر على الأقل ستة أشهر من تاريخ قيام المتقدم بالانسحاب من التدريب أو الدراسة في حالة كان غير مستحق للمكافأة من الدولة خلال هذا التدريب أو الدراسة. مرور على الأقل عام كامل من تاريخ قيام المتقدم بالانسحاب من التدريب أو الدراسة في حالة كان غير مستحق للمكافأة من الدويلة خلال هذا التدريب أو الدراسة.

طريقة إلغاء التسجيل في حافز