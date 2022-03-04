بدون كفيل.. قرض فوري للسعودي والمتقاعد والمقيم بقيمة 100 ألف ريال

تمويل شخصي قصير الأجل من البنك الأهلي، حيث يقدم البنك الأهلي افضل منتج يصل الي مليون ريال سعودي لجميع المواطنين السعودي والمغترب والمقيم ويحصل العميل علي المبلغ التمويلي حسب راتبة الشهري، فقد يقدم البنك الأهلي التمويل بمطابقته مع أحكام الشرية الاسلامية، ولاكن يحتوي التمويل علي عدة شروط يلزم علي العميل قبل البدأ في التقدم معرفتها، ومن خلال موضعنا سوف نوضح جميع الشروط اللازمة.

تمويل شخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري

بما يمتلك المنتج التمويلي من المزايا:

تمويل البنك الأهلي التجاري لديه الكثير من المزايا التي تيسر علي العميل الحصول علي التمويل الشخصي المقدم لجميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، حيث وضح البنك الأهلي من خلال موقعه الالكتروني ان التمويل المقدم فوري متاح لجميع المواطنين بالمملكة، للسعودي والوافد وللقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة، وكذلك للفئة التقاعدية، ومن اهم ما يمتاز به التمويل:

مطابق لأحكام الشريعة الاسلامية.

يحصل العميل علي الموافقة الفورية إذا توافره جميع مستندات التمويل.

فترة سداد ميسرة تبدأ من 3 اشهر حتي عام، حسب المبلغ التي يحصل عليه العميل.

يمكن للعميل السداد المبكر، وكذلك يمكنه تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

يحصل العميل علي تأمين تكافلي.

ضوابط المنتج التمويلي من البنك الأهلي التجاري

التمويل متوفر للقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والشركات الكبري والمتعمدة، وكذلك للشركات الغير معتمدة. الراتب الشهري للسعودين كحد ادني 3000 ريال سعودي، للمقيم 4000 ريال سعودي كحد ادني. المدة التي قضاها العميل في خدمة العمل لا تقل عن شهراً للمتقدم التي يعمل بأحد القطاعات الحكومية. مدة خدمة العمل يشترط الا تقل عن ثلاثة اشهر لجميع القطاعات الأخري الشركات الكبري والمعتمدة ولغير المعتمدة. عمر العميل لا يقل عن 18 عام للسعودي، وللمقيمين 22 عام كحد ادني ولا يزيد عمره عن 60 عام. عمر العميل المتقاعد لا يتعدي 75 عام عند سداد اخر قسط من القرض.

خطوات التقديم علي التمويل الشخصي

التقديم علي التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري بالمملكة السعودي، ولاكن قبل البدأ في التقديم عليك معرفة المبلغ التمويلي وفترة السداد التي تقدم، حيث أوضح البنك انه إذا حصل العميل بمبلغ 20.000 ريال سعودي تقدم فترة السداد تصل الي 6 اشهر، 50 الف ريال تصل فترة سداد الي 9 اشهر، 100 الف ريال تصل الي عام، ويمكن التقديم علي التمويل من خلال الموقع الرسمي الالكتروني التابع اليه، أو الاتصال علي رقم خدمة العملاء للاستفسار من خلال الرقم التالي: 8002441005.