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عمر شويل - جدة نوفر كيفية التسجيل في برنامج الضمان الإجتماعي المطور، حيث تسعى منصة الدعم والحماية الإجتماعية لتقديم أفضل الحلول بإستمرار من خلال الخدمات الفعالة التي تقدمها ولذلك تكون ذات جودة عالية، فقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن شروط التسجيل في برنامج الضمان الإجتماعي المطور للمستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي، وذلك من أجل تحسين المستوى المالي والمعيشي وتحقيق الإستقرار وتحقيق أيضاً أهداف المملكة والتي تتمثل في الحصول على مجتمع مزدهر وحيوي.

الفئات التي تستفيد من الضمان الإجتماعي

يستفيد كل مستحق سعودي من المعاش بشرط أن يكون مقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية ويستثني من ذلك الفئات التالية:

أن تكون الزوجة غير سعودية.

المطلقة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديون، وكذلك الأرملة.

ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل، الذي لديهم بطاقات تنقل.

كيفية التسجيل في برنامج الضمان الإجتماعي المطور

يتم إنشاء مستخدم جديد وتكملة البيانات المطلوبة، رقم الجوال، رقم الهوية، تاريخ الميلاد.

يتم إرسال رمز للتحقق إلى رقم الهاتف المُدخل.

إدخال رمز التحقق، والضغط على” توثيق”.

بإستخدام رقم الهوية وكلمة المرور يتم تسجيل الدخول إلى المنصة.

من خلال الملف الموحد يمكنك تعبئة البيانات التالية:

البيانات الشخصية.

بيانات الدخل.

بيانات السكن.

بيانات التراخيص.

بيانات العمالة.

بيانات التعليم.

بيانات التابعين.

بيانات الممتلكات.

يمكن إختيار نوع الوحدة السكنية من خلال النقر على تكوين منزل، وتكملة بيانات العنوان بالتفصيل، بالإضافة إلى تحديد الموقع على الخريطة، وبعد الإنتهاء من تكملة جميع البيانات يتم إدخال المنزل ضمن قائمة المنازل الخاصة بك.

من خلال النقر على زر تقديم، يمكن الحصول على البرامج التي يمكن التقديم عليها حيث يطلب منك بعض البيانات التي يجب تعبئتها عند عرض صفحات التقديم وهي (إختيار المنزل _ إسناد التابعين _ الإقرار).

أهداف برنامج الضمان الإجتماعي المطور

تمكين الأفراد المستحقين لمعاش الضمان الإجتماعي الإستقلال المادي والتحول إلى شخص منتج وذلك من خلال التدريب والتأهيل.

وضع الآليات والقوانين التي تساعد المستحقين عند حدوث أزمات أو كوارث.

توفير الإحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.

ومن يرغب في التعرف على شروط الإستحقاق لدعم الضمان الإجتماعي يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.