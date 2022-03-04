شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورابط التقديم الآن

الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 ، الذي قامت بتطويره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وذلك ضمن منظومة رؤية 2030 للملكة العربية السعودية. حيث قامت الوزارة بعمل تحديثات كثيرة في النظام المطور الجديد. وفي قيمة الراتب الشهري الخاص به للمستفيدين سواء راتب الأسرة أو راتب الفرد. مع وضع شرط أساسي للمستفيدين بأن يكون الدخل الخاص بالمستفيد أقل من الحد الأدنى للمعاش الشهري للضمان الاجتماعي المطور.مع تقديم كافة البيانات والمعلومات الدالة على عدم امتلاك أملاك أخرى أو مصادر للدخل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشرح كافة الشروط القديمة والحديثة. الهامة والضرورية للتسجيل في الضمان المطور الجديد 1443 ، والتي يجب أن تتوافر في المستفيد لضمان استمرار حصوله على راتب الضمان الشهري. وتتمثل الشروط في الآتي:

أن يقل الدخل المحتسب للأسرة أو للفرد عن الحد الأدنى الذي وضعته الوزارة للمعاش الشهري وهو 1100 ريال للعائل الرئيسي و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

أن ينطبق على المستفيد معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها الوزارة

يلتزم المستفيد باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك ( زوجة السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين. بشرط الإقامة الدائمة بالمملكة وتوافر إقامة سارية المفعول – أبناء المطلقة أو الأرملة السعودية من زوج غير سعودي . بشرط الإقامة الدائمة بالمملكة مع توافر إقامة سارية المفعول واثبات زواج المرأة بمستند رسمي – الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوي الأيتام . بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية المفعول).

مع العلم أنه لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم بها الأسرة. وإذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشا مستقلا.

رابط التقديم في الضمان المطور الجديد

يتم التقديم في الضمان المطور الجديد بشكل إلكتروني بالكامل. والتقديم يكون من خلال منصة الدعم الاجتماعي التي توفرها المملكة العربية السعودية. ويجب التسجيل وكتابة كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة عبر رابط التقديم. وبعدها يتم الإنتظار للحصول على رسالة من قبل لبوزارة تفيد بنتيجة الأهلية.