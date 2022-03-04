خدمه طلب لوحه بشعار عبر منصه ابشر ومعرفه اهم الشروط وخطوات الحصول علي الخدمه

خدمه طلب لوحه بشعار من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام وتم الإعلان عنها أيضا في بداية الشهر الحالي لجميع المواطنين. كما أعلنت منصه ابشر علي صفحتها الرسمية عن الخدمه من خلال جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي ثار التساؤل عليها في الآونة الأخيرة من المواطنين. والتي من اهم هذه الخدمات خدمه التظلمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد وخطوات تقديم تظلم الكترونيا. كما تم الإعلان أيضا عن الغاء التأشيرات الكترونيا عبر موقع وزاره الموارد ومعرفه اهم الشروط وخطوات الوصول للخدمه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل مع معرفه جميع الشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بتوضيح كيفيه الوصول للخدمه بالخطوات الصحيحة التي أعلنت عنها المنصة من خلال المقالة الأتية.

خدمه طلب لوحه بشعار

أعلنت منصه ابشر عن إطلاقها لبعض الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي من ضمنها خدمه طلب لوحه بشعار الجديدة. والتي تمكن المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين بمنصة ابشر من استبدال لوحه المركبة. بلوحه طويله مطبوع عليها شعار مميز. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن اهم الرسوم المتعلقة بالخدمة وهي 800 ريال شامله الشعار الخاص وطباعه اللوحة. كما أعلنت المنصة أيضا عند تنفيذ الخدمه يجب عليك التأكد من وجود لوحه مصدره علي المركبة مسبقا.

شروط طلب لوحه مميزه

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن اهم الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب تسديد الرسوم الحكومية من خلال قنوات السداد.

يتم تسليم اللوحة القديمة لفرع المرور في الميعاد الجديد باستلام اللوحة الجديدة.

يتم تسجيل اسم المدينة لاستلام اللوحة الجديدة وتسليم القديمة.

خطوات طلب لوحه بشعار

كما أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه طلب لوحه بشعار. والتي نوضحها لكم من خلال اتباع الخطوات الأتية: