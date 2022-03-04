حالات توقف صرف معاش الضمان المطور الجديد 1443

الكثير من المعلومات التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي الآن. والخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 ، وذلك عقب الكثير من التجديدات بالنظام. حيث أكدت الوزارة الآن أن النظام الجديد يسعى لاستهداف المواطن السعودي، الأشد حاجة عن طريق توفير أحتياجاته المادية اللازمة لعيش حياه كريمة. وأيضا تأهيل أفراد أسرته القادرين على العمل والإنتاج في وظائف مختلفة من أجل تحسين مستوى المعيشة الخاص بهم. وتقوم وزارة الموارد البشرية الآن بتقديم العديد من المعلومات المختلفة التي يستفسر عنها المواطن السعودي. عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

8 حالات يتوقف فيها معاش الضمان المطور الجديد 1443

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه هناك حالات أساسية. يتم فيها وقف صرف راتب أو معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد الشهري. وهي بالضبط ثمان حالات إذا كان هناك حالة واحدة فقط متوافرة يتم وقف صرف المعاش الشهري. والحالات التي يقف فيها المعاش هي كالتالي:

في حالة وفاة المستفيد من المعاش في حالة تنازل المستفيد عن المعاش من تلقاء نفسه إذا كان المستفيد من المعاش يقيم إقامة كاملة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية بالمملكة إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن العمل ولا يقبل عروض العمل والتدريبات المناسبة له المقدمة من الوزارة. في حالة ثبوت عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بالخطة التأهيلية الموضوعة من قبل الوزارة. إذا تأخر المستفيد عن تحديث البيانات الخاصة به والمطلوبة على موقع الدعم . وذلك لمدة ثلاثون يوما من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث. إذا ثبت للوزارة أن بيانات المتقدم أو المستفيد غير صحيحة أو بيانات أسرته. في حالة تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد السادسة والثامنة. وأحكام الفصل الخامس من هذه اللائحة.

ولا زالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقوم بالرد على كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية. من أجل إنهاء كافة الاستفسارات الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور الجديد. والذي تم العمل به بالفعل من بداية عام 2022 . وسيتم غلق باب التسجيل فيه في نهاية شهر مايو 2022.