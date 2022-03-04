طريقة الاعتراض على المخالفة المرورية وشروط الاعتراض

طريقة الاعتراض على المخالفة المرورية التي تفرضها أدارة المرور على سائقي المركبات وسيارات النقل الثقيلة نتيجة مخلفة تعليمات وقوانين المرور، كما ان أدارة المرور السعودي تعمل على تتطوير الطرق والإشارات وتفرض غرامة على المخالفات المرورية وفقا للمخلفة المسجلة، بعد أن يقوم المواطن أو المقيم في المملكة بتقديم طلب للاعتراض على المخالفة المرورية المُسجلة في حقه في الهيئة العامة للمرور السعودي، يُمكن أن يتم الاستعلام عن قبول طلب الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً، ينبغي التقدم بالشكوى أو الاعتراض على المخالفات المرورية عقب مرور 30 يومًا من تاريخ تحريرها، وذلك على أقصى تقدير، وغير متاحًا الاعتراض على المخالفة المرورية التي تم تسجيلها في حالة صدر القرار من قِبل اللجنة المختصة بذلك.

طريقة الاعتراض على المخالفة المرورية

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر. يتم الضغط على خدمات أبشر للأفراد. تسجيل دخول المستخدم لحسابه من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة مرور الحساب. ثم الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على الخدمات ثم الضغط على خدمات المرور. الضغط على خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية. ثم الضغط على تقديم الاعتراض. إدخال البيانات المطلوبة حول المخالفة ثم أضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. ثم الضغط على الموافقة على مشاهدة الصورة ثم الضغط على تقديم الاعتراض.

شروط الاعتراض على المخالفات المروية في السعودية

توفر الإدارة العامة للمرور السعودي خدمة الاعتراض على المخالفات المروية للمواطنين والمقيمين بشرط استيفاء الشروط التالية:

لا يتم قبول تقديم اعتراض على مخالفة مرورية تم الاعتراض عليها بشكل سابق وقد تم صدور قرار اللجنة بحقها بالرفض. لا يسمح تقديم اعتراض على مخالفة مرورية في حالة كان صاحب الطلب لا يزال لديه طلب اعتراض آخر قيد والفحص. تقديم اعتراض في حالة تم رفض خمسة اعتراضات سابقة تم تقديمها خلال العام الواحد. أن لا يمر 30 يوم على تاريخ تسجيل المخالفة التي يود المواطن أو المقيم في تقديم اعتراض بشأنها.

ينبغي أن تتضمن الشكوى أو الاعتراض على المخالفة المرورية كافة البيانات الخاصة بالفرد بشكل صحيح، حيث إنه يتم الاطلاع عليها من قِبل الجهات المختصة في صورة تقارير مفصلة، يجب سداد قيمة المخالفة المرورية عقب التقدم بالشكوى.