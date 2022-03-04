كم تساوي 1000 نقطة الراجحي؟ وخطوات الاستبدال والشراء من خلال شركاء الراجحى

تتزايد معدلات الأسئلة بشكل كبير في محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول نقاط الراجحي الخاصة بالعملاء وذلك من منطلق رغبة المتعاملين مع البنك في معرفة كم تساوي 1000 نقطة الراجحي وخطوات تحويل تلك النقاط إلى رصيد مشتريات من أجل الشراء منها في مختلف المتاجر ومن أجل ذلك سوف نعمل على الإجابة حول السؤال المحير وهو كم تساوي 1000 نقطة الراجحي؟ وطريقة تحويلها إلى رصيد مشتريات.

كم تساوي 1000 نقطة الراجحي؟

ومن منطلق رغبة كل المواطنين والمقيمين من عملاء بنك الراجحي في معرفة الإجابة على سؤال كم تساوي 1000 نقطة الراجحي فالإجابة هي أن الألف نقطة تعادل 4 ريال سعودي وهو ما يعادل سحبك وتعاملاتك بمبلغ 4000 ريال سعودي وعلى الرغم أن المبلغ يظهر كونه صغير ولكن هناك مميزات مختلفة لعملاء برنامج المكافآت وهي على النحو الآتي: –

تم تصميم ذلك البرنامج من أجل احتياجات العملاء حتى تكون تجارب الشراء الخاصة بهم والإيداعات والسحب مجزية إلى حد كبير من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للعمل.

يقوم البرنامج على تمكين الأفراد من الاستفادة بكافة النقاط الخاصة بتلك العملية والتي يتم إجرائها عبر مصرف الراجحي من خلال شركاء البنك البالغ عددهم أكثر من 150 شريك بكل الأراضي السعودية

بمجرد أن تقوم بالتسجيل في برنامج مكافآت الراجحي يتم فورا احتساب النقاط من العمليات التي يتم إجراؤها من خلال بطاقتك البنكية من عمليات شراء وسحب وإيداع وغيرها.

كم يساوي الريال من نقاط الراجحي؟

يعادل الريال السعودي الواحد حوالى 250 نقطة من نقاط مكافأة بنك الراجحي وعندما نسير في العملية الحسابية الخاصة بنا نجد أنه يمكننا الاستفادة من نقاط الراجحي من خلال تجميعها بشكل شهري حيث هناك حد أدنى للاستبدال عبر الطرق الآتية: –

الاستبدال عبر تطبيق الراجحي الإلكتروني عبر الهاتف الجوال الاستبدال مقابل القسائم الشرائية المختلفة الاستبدال من شركاء الراجحي المعتمدين شريط أن يكون ذلك الشريك لديه تلك الخدمة التبرع بها إلى أحد المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية إهدائها إلى الأصدقاء والمعارف عند وصولها إلى 100000 نقطة شهريا

متى يتم تحويل نقاط الراجحي إلى مشتريات؟

ستتم إضافة نقاط الراجحي إلى حساب برنامج المكافآت الخاص بك في غضون شهر واحد من آخر عملية لكسب النقاط. إذا وصلت إلى الحد الأدنى من النقاط، يمكنك أيضًا استخدام النقاط والريال السعودي المعادل لها في عمليات الشراء والاستبدال كما أوضحنا بالأعلى.