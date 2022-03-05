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عمر شويل - جدة كيفية الحصول على مبلغ 2000 ريال شهريا من برنامج حافز شروط استحقاق طاقات 1443 - ثقفني
كيفية الحصول على مبلغ 2000 ريال شهريا من برنامج حافز شروط استحقاق طاقات 1443 للشباب السعودي من برنامج حافز للبحث عن العمل وفق اشتراطات يجب ان تتوفر لدي المتقدم للتسجيل في حافز عبر بوابة طاقات ويهدف الى اعانة الشباب المتعطل عن العمل ويستوجب التسجيل في الموقع الالكتروني طاقات الرسمي للحصول على منحة شهرية قيمتها حتى يتم تأهيل الشخص وتوفير فرصة العمل التي تتناسب وفق مؤهلاته العلمية وتدريبه وقدرته البدنية ويتساءل الكثير عن كيفية التسجيل في حافز للباحثين عن العمل.
خطوات التسجيل في برنامج حافز للحصول على 2000 ريال شهريا
- أولا يجب الدخول على رابط موقع طاقات taqat الرسمي.
- ثم البدء في خطوات التسجيل والاشتراك عن طريق التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد.
- أيضا يجب كتابة كلمة المرو البريد الالكتروني المسجل في حساب ابشر.
- وبعد ذلك يصلك رسالة للدخول على الجوال الشخصي وتتضمن كملة المرور الخاصة بك فى ابشر للتأكيد.
- وأيضا يجب تسجيل الدخول.
- ثم استكمال البيانات المطلوبة لإتمام خطوات التسجيل في حافز طاقات.
- وأخيرا الضغط على خيار ارسال للانتهاء من التسجيل في حافز عن طريق التسجيل في البوابة الوطنية لطاقات العمل للباحثين عن عمل 1443.
شروط الحصول على 2000 ريال شهريا من برنامج حافز
- أولا يجب ان يكون المواطن المتقدم حامل للجنسية السعودية.
- ثم يجب ان يكن العمر لا يقل عن 20 عاما ولا يزيد عن 35 عاماً.
- أيضا يجب ان يكون المتقدم لائق طبياً وسليم البدن ولا يحمل أي إعاقة جسدية.
- ثم يجب ان لا يكون المواطن يعمل في احد شركات القطاع الخاص او شركات القطاع العام في أي وظيفة.
- في حالة ان كان المتقدم مازال في مرحلة الدراسة لا يجب ان يتلق العرض حتى إتمام تعليمة.
- كذلك يجب الا يملك المتقدم مشروع خاص.
- أيضا يجب ان لا يملك أي سندات لفترة عمل واحدة على اقل تقدير.
- ثم يجب إقامة المواطن بشكل دائم في المملكة لمدة لا تقل عن شعرة اشهر كاملة في العام.
- لا يجب ان يكون مستفيد من أي برامج او منح مقدمة من الجهات الحكومية.
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