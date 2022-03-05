التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية وشروط القبول للرجال والنساء 1443

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية لعديد من التخصصات 1443 لحملة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة في البنك الإسلامي للتنمية حيث يعد البنك الإسلامي من المؤسسات المالية الكبيرة بالمملكة وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد وتم انشائه في عام 1393هجريا ويقع المقر الرئيسي في مدينة جدة ويسعى الكثير من الشباب للظفر بوظائف البنك الإسلامى بسبب الراتب المميز والبدلات والتأمين الصحي والاجتماعي بالإضافة على علاوات سنوية وهناك شروط وظائف البنك الإسلامى ويجب ان تتوفر في الشخص المتقدم لشغل الوظائف المتاحة في البنك الإسلامي 2022.

شروط التقديم والقبول في وظائف البنك الإسلامي للتنمية

أولا التقديم متاح فقط للمواطنين حاملي الجنسية السعودية من الرجال والنساء.

أيضا يجب ان يكون المتقدم اجتاز اختبار شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة للتوظيف في البنك الإسلامى.

كذلك يجب ان يكون المتقدم على درجة جيدة جداً للتحدث باللغة الإنجليزية الكتابة أيضا.

ثم لا يشترط في المتقدم ان يكون له خبره في التخصص المطلوب.

والتقديم متاح أيضا لحديثي التخرج.

ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية.

وأيضا ان يكون المتقدم حسن المظهر ولائق طبياً لأداء مهام الوظيفة.

الوظائف المتاحة في البنك الإسلامى للتنمية 2022

أولا الحاصلين على البكالوريوس في إدارة الاعمال.

ثم الحاصلين على البكالوريوس في الاقتصاد.

أيضا بكالوريوس المالية.

كذلك علوم الحاسب.

ثم بكالوريوس العلوم الاكتوارية.

أيضا الرياضيات.

كذلك بكالوريوس في إدارة المخاطر.

خطوات التقديم في وظائف البنك الإسلامى للتنمية

يجب أولا الدخول على رابط موقع البنك الإسلامي للتنمية الرسمي.

ثم الضغط على خيار apply for this vacancy.

وبعد ذلك يجب ادخال السيرة الذاتية.

وأيضا ادخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل ” الاسم – رقم الهوية – عنوان الإقامة”

ثم ادخال بيانات التواصل مثل ” رم الجوال الشخصي – والبريد الإلكتروني”

وبعد ذلك كتابة المؤهل الدراسي والتخصص العلمي.

ويجب ارفاق المستندات المطلوبة مثل شهادة البكالوريوس وغير ذلك من الأوراق الرسمية.

وأخيرا الضغط على خيار ارسال الملف للانتهاء من خطوات التقديم.

رابط تقديم وظائف البنك الإسلامي 1443

تتم علمية التقديم على وظائف البنك الإسلامى بشكل الكتروني دون الحاجة للذهاب الى مقر البنك الرئيسي وذلك بإتباع الخطوات بالأعلى بعد الدخول على رابط موقع البنك الإسلامي للتنمية الرسمي للتوظيف 2022.