بوابة تواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية لسداد الديون والقروض وطلب مساعدات مالية وعلاجية

ارسال طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد من الأمور التي يهتم بالمعرفة والدراية الكاملة بكل تفاصيلها كل من يرغب في أن يتلقى الدعم المالي والمعونة التي يتم طرحها على كافة المستفيدين والتابعين لنظام مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية، والتي تقدم مختلف الخدمات المالية الداعمة لم يتم استهدافهم من الفئات التي تستحق الدعم بالفعل، والتلقي للمسعدات يكون بمنتهى السرعة، ومن خلال الاتباع لخطوات بسيطة من الممكن إرسال الطلب إما بشكل مباشر بالتواصل مع جهة مكتب المؤسسة أو بالتواصل مع المؤسسة بشكل إلكتروني.

ارسال طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

الطلب الخاص بالمساعدة المالية والتي يقدمها الأمير عبد العزيز بن فهد من الممكن أن يتم إرساله بعدة طرق مختلفة، وهذا ما يمكن أن ييسر على قطاع كبير من الأشخاص المحتاجين الوصول للدعم ويتم التلقي للطلبات بأكثر من طريقة من بينها الطريقة اليدوية المباشرة من خلال طلب مباشر، أو من خلال الطلب الإلكتروني الذي يتم تقديمه من خلال خطوات بسيطة نتحدث عنها من خلال الآتي:

خطوات لطلب إلكتروني لمساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

من الممكن أن يقوم الشخص بالاتباع للخطوات التالية والتي تتم بشكل إلكتروني للحصول على المساعدات المالية:

الخطوة الأولى تكون بالدخول على المنصة الإلكترونية لمؤسسة الأمير عبد العزيز.

بعد ذلك من الممكن أن يتم النقر على أمر خدمة إلكترونية.

يتم النقر على طلب مساعدة.

بعد أن يقوم الشخص بالدخول على الاستمارة الإلكترونية يتم إدخال مختلف البيانات الشخصية.

الاسم يتم إدخاله.

رقم الهوية يتم إدخاله بالخانة المخصصة وضرورة إدخال كل الأسباب التي قد أدت لطلب المساعدة المالية.

بعد ذلك يتم النقر على إرسال الطلب.

خطوات لصياغة الطلب يدويا

من الممكن أن تتم الكتابة للطلب كما يلي: