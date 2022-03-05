نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمة رمضان تكمل أفضل التخفيضات على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية وتصل إلى 50% في المقال التالي
عمر شويل - جدة لمة رمضان تكمل أفضل التخفيضات على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية وتصل إلى 50% - ثقفني
تعتبر اكسترا من أشهر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية وتوفر إلى عملائها باقة من التخفيضات والخصومات التي قد يصل إلى 50%، فحرصت اكسترا على أن توفر لعملائها كافة الأجهزة الكهربائية بأسعار مميزة ومناسبة للجميع ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية على مختلف الأجهزة الكهربائية.
تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية على الأجهزة الكهربائية
اهتمت اكسترا على أن توفر إلى عملائها باقة من التخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية الأخرى التي من بينها كلًا من التالي:
- تحتوي عروض اكسترا على مكيف الزامل مكيف جداري 12000 وحدة حار وبارد مع خصم بقيمة 28.01%.
- يشمل العرض على مكيف جنرال الكترك 17500 وحدة إنفيرتر حار وبارد مع خصم بقيمة 25%.
- يحتوي العرض على مكيف حار بارد ال جي 18000 وحدة مع خصم بقيمة 46.16%.
- يشمل العرض على مكيف جداري 23000 وحدة تنظيف ذاتي حار وبارد مع خصم بقيمة 21.11%.
- كما يحتوي العرض أيضًا على جترال الكتريك مكيف شباك 24200 وحدة بارد وحار مع خصم بقيمة 29.17%.
- يشمل العرض على هاس مكيف شباك 22000 وحدة حار بارد متوفر باللون الأبيض.
خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية
تقدم اكسترا عروض قوية على الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي:
- يحتوي العرض على غسالة صحون ميديا 12 مكان فارغ للتخزين مع سبعة برامج متوفرة باللون الأبيض.
- يشمل العرض على غسالة ميديا صحون 12 مكان فارغ للتخزين مع سبعة برامج متوفرة باللون الفضي.
- كما يحتوي العرض أيضا على غسالة توشيبا صحون 14 مكان تخزين مع ستة برامج متوفرة باللون الفضي.
- يشمل العرض على مكنسة كهربائية برينسيس بدون أكياس مع خصم بقيمة 27.93%.
- يحتوي العرض على مكنسة كلاس برو مع قوة 2000 واط وسعة 21 لتر.
- كما يشمل العرض على كيفول أي 31 مكنسة وممسحة ذكية مع قوة شفط 2200 بي أي.
- يحتوي العرض على مكنسة كهربائية لاسلكية دايسون 525 واط مع سعة غبار 740 مل متوفر بلونين الفضي والأزرق.
- كما يشمل العرض على مكنسة هوفر الكهربائية مع خصم بقيمة 30.64%.
- يحتوي العرض على ثلاجة كلاس برو 14.4 قدم تبريد بخار متوفرة باللون الأبيض.
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