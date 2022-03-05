نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ الدفعة الخاصة بشهر مارس من sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ الدفعة الخاصة بشهر مارس من sbis.hrsd نقدمه لكم، حيث يتم التصريح عن مواعيد الضمان الاجتماعي الجديد للمرحلة الثانية حسب الآلية الجديدة في الوقت الذي قامت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح أنه يتم قبول الطلبات الخاصة بالتقديم من خلال الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية للأفراد المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي ومن ثم دخول أول مرحلة مادية لمعاش الضمان الاجتماعي، وسوف نعرض لكم في مقالنا اليوم موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور بالتفصيل.

عاجل:- موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ

حيث يتم الاستقبال من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية كل الطلبات الخاصة بالمتقدمين للحصول على معاشات الضمان الإجتماعي ويتم الاستمرار في عمليات التقديم حتي الثالث والعشرون من شهر مايو 2022 الجاري، قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه تم بحث أحقية المتقدمين حسب توفر الشروط الخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي الجديد لديهم ويتم الاستفسار عن شروط الاستحقاق ومواعيد الصرف للمرحلة الأولى من برنامج الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم تحديد موعد خاص بصرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد لأنه لم يتم الاعلان عن نتائج القبول والأحقية للمتقدمين حتي الآن ومن المقرر إعلانها خلال الأيام القادمة.

إعلان إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

قد يتم التأخير في التصريح عن نتائج أحقية المتقدمين في برنامج الضمان الاجتماعي حتى يتم الانتهاء من البحث لكل أفراد الأسر المتقدمة للحصول على المعاش ويتم إعلان المتقدمين بالقبول أو الرفض من خلال هواتفهم الجوال المسجلة في برنامج الضمان الاجتماعي مع بيان بموعد صرف المعاش الاجتماعي.

حيث يتم وصولها من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالمتقدمين ومن المخطط أنه يتم وصول المرحلة الأولى من برنامج الضمان الاجتماعي الجديد الأسبوع الحالي.

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي الجديد 2022

أعلنت الوزارة أنه في تاريخ الأربعاء 9 جمادى الآخر 1443 تم وصول رسائل نصية على الهاتف الجوال للمتقدمين تعلمهم بأطلاق نتائج الأحقية لهم لمعاش الضمان الاجتماعي، ويتم وصول المبالغ المالية للمعاش في حساباتهم البنكية بدءا من هذا الأسبوع.

ومن ثم توضيح أسباب الرفض لبعض المتقدمين التي تتمثل في عدد المركبات الحاصل عليها المتقدم وحالة السجن والإقامة خارج المملكة لفترة تزيد عن 12 شهر ووجود عمالة مهنية تصل إلى أكثر من اثنين ووجود عمالة منزلية تصل إلى أكثر من اثنين وارتفاع الدخل الشهري عن الحد المانع لبرنامج الضمان الاجتماعي، ويمكن الاستفسار عن حالة الطلب من خلال رقم الآبيان لكن لابد من إدخاله بمنتهى الدقة.