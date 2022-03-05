تسجيل طلبات التسكين المؤقت بأحياء جدة 2022

تسجيل طلبات التسكين المؤقت بأحياء جدة، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تعاونها مع أمانة محافظة جدة، من أجل العمل على توفير خدمة جديدة من أجل طلبات التسكين التي تتم بشكل مؤقت بشكل إلكتروني، وذلك لجميع المواطنين القانطين في الأحياء التي تم إزالتها داخل مدينة جدة، ويتم التسكين بشكل مؤقت لحين استلام المواطنين الوحدات السكنية التي تم توفيرها من خدمات الإسكان التنموي المحددة لفئات المستفيدين من وزارة الضمان الاجتماعي، أو أن يتم استلام تعويضات مالية وذلك لجميع ملاك العقارات المقيمين في العقار وكذلك من ذوي الحاجة، وسوف نوضح لكم خطوات تسجيل طلبات التسكين المؤقت.

تسجيل طلبات التسكين المؤقت بأحياء جدة

قامت أمانة مدينة جدة بتخصيص رابط إلكتروني من أجل التسجيل في طلبات التسكين التي تم توفيرها من جانب أمانة جدة، على أن يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية التالية:

يجب الدخول مباشرة إلى الرابط التالي: أمانة مدينة جدة.

الدخول على قسم خدمات الموقع الإلكترونية.

اختيار خدمات التسكين الإلكترونية بجدة.

تحديد المنطقة الخاصة بالتسجيل.

إدراج كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص الذي يرغب في التسجيل، ثم التأكد من صحة المعلومات المدرجة.

الضغط على تأكيد التسجيل.

وقد أوضحت أمانة جدة في المملكة العربية السعودية عن استمرار استقبال جميع الطلبات الخاصة بالمواطنين بشكل يدوي، على أن يتم تسليمها إلى المكتب الميداني من خلال لجنة الأحياء العشوائية داخل محافظة جدة.

اشتراطات تسجيل طلبات التسكين

وضعت أمانة جدة عدد من الاعتبارات العامة التي يجب أن تسري على جميع المتقدمين حتي يتم قبول التقديم الخاص بهم، سواء كان الطلب الخاص بكل مواطن قد تم تسليمه بشكل إلكتروني أو يدوياً، ومن هذه الشروط العامة التي تم تحديدها من جانب الأمانة ما يلي: