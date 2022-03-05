“فعال” رابط التسجيل في الدعم الريفي 1443 وشروط التقديم والحصول على دعم ريف الحكومي reef

زادت معدلات البحث مؤخرًا عن رابط التسجيل في الدعم الريفي وطريقة التسجيل فيه، والتي أطلقتها مؤخرًا الحكومة في المملكة لدعم الثروة الاجتماعية والزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للحد من مستوى البطالة في المملكة، كما يريد العديد من المواطنين معرفة رابط التسجيل في برنامج الدعم الريفي وكيفية الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية، ومتى سيتم تحميل مبلغ الدعم.

رابط التسجيل في الدعم الريفي وطريقة التسجيل

يمكنك التسجيل عن طريق رابط التسجيل في الدعم الريفي، حيث يعتبر موقع الريف الإلكتروني من أفضل المواقع الإلكترونية في المملكة خاصة في هذه الفترة، حيث يسعى الكثير من المواطنين وخصوصًا ذوي الدخل القليل للتسجيل في موقع ريف الإلكتروني للحصول على الدعم اللازم، ولكي تحصل على الدعم المالي من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط موقع الدعم الريفي المتخصص للحصول على الدعم المالي.

انقر فوق تسجيل كعائلات منتجة أعلى الصفحة الرئيسية.

اضغط على التسجيل.

اختر رمز التسجيل في أسفل الصفحة.

كتابة البيانات بدقة متضمنة: الاسم الكامل، رقم السجل المدني أو رقم الإقامة، الجنسية، الجنس، تاريخ الميلاد، العمر، الحالة الاجتماعية.

بيانات حالتك الصحية، وعدد أفراد الأسرة، رقم الهاتف المحمول ورقم الهاتف البديل، تحديد ما إذا كان مقدم الطلب موظفًا أم لا، المؤهل التعليمي، مصدر دخلك، والمنطقة التي يعمل فيها يعمل إداريًا.

إرفاق صورة من بطاقة الهوية أو بطاقة العائلة.

إرفاق عقد إيجار المنزل أو فاتورة الكهرباء أو سند المنزل.

اكتب نبذة مختصرة عن مشروعك.

إرفاق صور المنتج.

إرفاق رقم الحساب المصرفي لمقدم الطلب.

اضغط على “تقديم الطلب”.

شروط تقديم في الدعم الريفي لعام 1443

للتقدم بطلب للحصول على الدعم الريفي، يجب استيفاء بعض الشروط لتأهيلك كمستفيد: