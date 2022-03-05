نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 وطريقة التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم فتح التقديم في التسجيل في أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال الدخول على الموقع وتسجيل الدخول من أجل التمكن من الحصول على الدعم الاجتماعي المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أن يمكنك حتى الآن التقديم لأن باب التقديم مازال مفتوح حتى الآن، ويتم إعلان النتائج تدريجيًا.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم الرد على الطلب المقدم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية من خلال رسالة نصية على الهاتف الخاص بالشخص مقدم الطلب، ومن الممكن أيضًا الاطلاع على النتائج من خلال تسجيل الدخول على المنصة الخاصة بالضمان الاجتماعي، ثم يتم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك وسوف تجد النتيجة على الفور، حيث تظهر النتائج في خلال 20 يوم من الطلب المقدم بعد البحث الدقيق في مدى أحقية المتقدم للحصول على الدعم والرد سوف يكون بالرفض أو القبول، وبالنسبة للأشخاص الذين تم قبول الطلب الخاص بهم سوف يحصلون على الأموال من الحساب البنكي الخاص بكل شخص، حيث يتم إيجادها في الدفعات المالية.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية بنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى المنصة الجديدة وهي منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية وذلك لكي يتم التقديم عبر الإنترنت وفق نظام مطور بدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكتب حكومي، ويتم التسجيل فيها بعدة خطوات وهي:

يتم الدخول على الرابط الخاص بالموقع الرسمي بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثم يتم الدخول على الصفحة الرئيسية ويتم اختيار أمر تسجيل جديد.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة.

إدخال كلمة المرور.

إدخال كلمة التحقق الصحيحة.

الضغط على تسجيل الدخول.

إدخال الرمز الذي يتم إرساله إليك على الهاتف الخاص بك.

بعد ذلك سوف يتم تحويلك إلى الصفحة الخاصة بك على منصة الضمان الاجتماعي والتي يتم ملئ كافة البيانات فيها.

في نهاية مقال أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 قد تحدثنا عن طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي عبر النظام المطور وذلك من خلال الدخول على منصة الحماية الاجتماعية وتسجيل الدخول فيها، وتحدثنا أيضًا عن كيفية معرفة نتيجة التقديم.